VUČIĆ SA SVOJIM SARADNICAMA: Žene su uvek bile najveća snaga mog kabineta (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom zvaničnom Instagram profilu video-zapis na kojem se nalazi u društvu svojih najbližih saradnica iz Predsedništva Srbije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Nova godina se bliži, pa sam iskoristio priliku da se zahvalim ljudima sa kojima provodim najviše vremena na radnom mestu. Nedostaje Ivica Kojić, ali žene su uvek bile najveća snaga mog kabineta. Hvala im na podršci i požrtvovanju! - napisano je u objavi na predsednikovom zvaničnom Instagram profilu.

- Ovde smo u trpezariji u zgradi Predsedništva, i ovo su ljudi - sve žene koje su zaslužne za ono što smo radili, koje su me trpele cele ove godine, neke me trpe doduše 10-11 godina, neke 7-8, neke 5 ili 6, ali prethodna godina je bila teška, pa sam ih pozvao danas ovde, da ih počastim ovako bogato baklavama sa šljivom i da se zahvalim za sve što su uradile. One su naša snaga i moja snaga i pomagale su u svemu, uradile profesionalno svoj posao. Toliko profesionalno da i kada su sele, Katarina koja je glavna ovde u protokolu je naredila svima da moraju grb da okrenu ovako, da slučajno ne bude negde drugačije postavljen... Tako da, sad ako smo napravili čuda, nagrabusili smo posle... Hvala svima na trudu, radu, a oni koji ostanu i izdrže, čekaju vas kolači i sledeće godine. Hvala vam najlepše, za sve što ste me istrpele i izdržale - rekao je predsednik na snimku.