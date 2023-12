PRIŠTINA KAZNILA MTS NA KiM DA SPREČI NJEGOVO ŠIRENJE Lučić: Ovo kolo će izgubiti

GENERALNI direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas, povodom odluke tzv. kosovske Uprave za zaštitu konkurencije da kazni MTS na KiM sa 1,56 miliona evra, da je cilj te kazne da spreči širenje MTS-a.

Foto Arhiva/promo

- Ono što ja mogu da poručim jeste da će ovo kolo izgubiti, jer je evidentno da oni i u ovom slučaju čak i sopstvene zakone koje su oni stvorili ne poštuju. Mi imamo sad oko 30 dana da se žalimo Privrednom sudu. Ovo ne odlaže izvršenje novčane naknade, međutim, mi kad se budemo žalili sudu tražićemo od regulatora da nam odloži to plaćanje - rekao je Lučić za Tanjug.

Ne verujem da će nam uvažiti, ali sam potpuno siguran da ćemo mi na sudu to dobiti i da ćemo, ako slučajno to budu naplatili, posle vratiti s kamatom, istakao je Lučić.

Prištinski mediji preneli su danas saopštenje tzv. kosovske Uprave za zaštitu konkurencije da se kazna od 1.563.959 evra preduzeću MTS d.o.o, koje je ogranak Telekoma Srbije, filijala na KiM, izriče zbog kršenja odredbe Zakona o zaštiti konkurencije i to nepodnošenjem zahteva za obaveznu najavu koncentracije za kupovinu 100 odsto akcija kablovskih operatera - preduzeća: VGN NET d.o.o, LIKA d.o.o, PP. PRKDS-IMPULS u ime I.R - B.I. i Herc International.

Lučić je podsetio da je po starom zakonu bilo propisano da nije neophodno prijaviti kupovinu firme koja ima prihod manji od tri miliona evra godišnje i dodao da Priština, naknadnom promenom zakona, pokušava da natera MTS da podnese prijavu ispočetka i suoči se sa odbijanjem.

- Kao i u slučaju prvog napada na nas tokom leta, oni uvek to planiraju pred neke praznike kada misle da su američka i britanska administracija na odmoru. Prošli put je to bio avgust, sada su božični i novogodišnji praznici. Ali, ono što je dobro jeste da je očigledno da su odustali od onog najdrastičnijeg napada, a to je da nas isključe - istakao je Lučić.

Lučić je rekao Tanjugu i da se intenzivno radi na dobijanju treće mobilne licence. Kako je ocenio, MTS će se, pre ili kasnije, proširiti na teritoriji čitavog Kosova i Metohije i sa fiksnom i sa mobilnom telefonijom. Prema njegovim rečima, to je proces koji je nezaustavljiv.

- Moram da kažem, imali smo pozitivna iskustva sa američkom i britanskom administracijom, kada utvrde da Priština krši čak i sopstvene zakone. Tada su stvarno dobro reagovali i zaštitili nas. Očekujem da će u ovom slučaju da nas zaštite, jer ovo je napad da se spreči dalje širenje jednog operatera koji želi da investira i otvara nova radna mesta - naveo je Lučić.

