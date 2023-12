PREDSEDNIK SPASAO SRPSKU KULTURNU BAŠTINU Vučić: Lično sam rukovodio akcijom da tzv. Kosovo ne uđe u UNESKO

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je gostujući u "Prvoj temi" podsetio je kako je on lično rukovodio akcijom pre tačno devet godina da samoproglašeno Kosovo ne uđe u UNESKO.

Foto: Tanjug

- Ponosan sam na to što sam tada uradio. Ne zato što nekoga ne volim, već zbog nečega drugog. Da je Kosovo primljeno u UNESKO, to bi bio najbliži korak ka punopravnom članstvu u UN. To je opasnije i od članstva u Interpolu. Još je gore što bi onda počeli da govore o kosovskoj baštini, a ne o srpskoj, što ona i jeste. Onda bi doveli albanske sveštenike, i rekli da pripada pravoslavnim Albancima. Kao što su našli da je porodica Gaši tobože gradila Dečane - rekao je predsednik.

