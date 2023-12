TAKMIČENJE IZ GEOGRAFIJE: Amidžić bezuspešno pokušavao da nađe mesto u Srbiji koje Vučić ne zna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gosti su i teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

Foto: Printskrin/Pink Tv

U jednom trenutku povela se priča ko je pravi predsednik Vučić - Aleksandar ili Dalibor.

Tada je Ognjen Amidžić pitao goste da li imaju sendvič kod sebe.

Dalibor je rekao da ga je pojeo, a pravi Vučić je tada izvadio sendvič iz džepa uz osmeh.

Foto: Printskrin/Pink tv

Međutim, "kobno" pitanje bilo je koliko je izgrađeno kilometara autoputeva.

- 311 kilometara - odgovorio je "lažni", a potom ga je ispravio pravi Vučić:

- Ja ću da ga ispravim, jer ne zna, znao sam da ne zna! Samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama 465, sa ovih dodatnih 10,7... To je samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama, a zamislite tek koliko je u regionalnim putevima, lokalnim putevima... Hiljade kilometara - objasnio je on.

Potom je usledilo takmičenje iz geografije, i Amidžić je prvo pitao gde je Mozgovo.

- Nedaleko od Aleksinca, nedaleko od jezera, koliko ja znam nema drugog Mozgova. Azbukovica? To je region, nije mesto, prema Drini. Prelep kraj, tu ćemo uraditi jedan tunel, koji će skratiti put između Ljubovije i Pecke. Nepričava? Tu sada gradimo brzu saobraćajnicu, do Valjeva - rekao je Vučić.

Na pitanje gde je Gornje Brijanje, predsednik je Amidžiću otkrio da je to mesto ustvari donje, dok je Donje Brijanje - gornje.

- To su divna mesta. Nedaleko odatle je Pečenjevce, odakle je Toma. Ražanj? To je opština u Nišavskom okrugu. Postoji i Jagnjilo, ali ne blizu Ražnja - rekao je on kroz smeh.

Na pitanje gde su Buđanovci, Vučić kaže da za to mesto svi znaju, pošto smo tu oborili "nevidljivog".

- To je mislim pećinačka opština, ne držite me za reč - kazao je on.

Predsednik je nabrojao i sve opštine Braničevskog okruga, i dodao je da je to najteži okrug za to pitanje.

- Bio sam u svakoj opštini i znam svaku. Zato se jedem da li sam jednu zaboravio. E, izvinjavam se, Malo Crniće sam zaboravio. Interesantno, imaju Malo i Veliko Crniće, malo je veliko, a veliko je malo - rekao je Vučić.