VUČIĆ NIKAD JASNIJI Objasnio zašto neće da vlada sa opozicijom: Neću da narod propada, neću da priznam Kosovo i ne dam mu stolicu u UN

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u emisiji "Ćirilica" kod Milomira Marića objasnio je zbog čega će se povući sa mesta predsednika ukoliko opozicija pobedi na parlamentarnim izborima, bez obzira na to što je za njega kao predsednika glasalo čak 2.300.000 ljudi.

- Da ljudi znaju, neću da učestvujem u vlasti bez legitimiteta. Ako narod hoće promenu vlasti, za tačno šest dana biću prvi koji će da im čestita (opoziciji) i kažem "Ja ne želim zajedno sa vama da vladam. Znam da ćete da urušite zemlju, znam kakve kapacitete, znam kakve snove imate, a kakve nemate. Nisu nam isti snovi. Ajde da se dogovorimo kada hoćete predsedničke izbore..." I nikakav problem s tim nemam. Oni kažu da ucenjujem narod, ali ja ne ucenjujem narod već narodu kažem da ja imam principe za razliku od njih i da hoću da ostvarim ciljeve, hoću da nešto ostane iza mene, a ne da vladam i živim od dana do dana i da su zadovoljni samo moj vozač, sekretarica, obezbeđenje i da ja mogu da uživam, a da narod propada. E to neću - rekao je predsednik Vučić.

Na ove reči predsednika, Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik "Večernjih novosti", konstatovao je da na ove izbore ide stranka čiji je član Vučić, a ne on sam, te da je njega biralo čak 2.300.000 ljudi i da "nema komfora da tim ljudima kaže da to sada ne važi", na šta je šef države rekao:

- A šta, Milorade, da uradim? Hoćete odmah da vam kažem kako bi to izgledalo, evo, reći ću vam sve. Postoje stvari koje ja znam, a koje vi ne možete ni da znate. To bi izgledalo ovako. Rekli bi: "Mi smo vesnici promena i vesnici budućnosti, a Vučić je starovremenski. On je tip koji nas sputava da gledamo u budućnost" - rekao je Vučić i objasnio šta bi se sa Kosovom i Metohijom desilo da opozicija prezume vlast:

- Znate, meni kada kažu priznaj nezavisnost Kosova i pusti da uđe u UN, jer na kraju je samo to cilj. Sad ću da vam objasnim kojom tehnikom i tehnologijom hoće da to uđe. Da se kompletan, uz saglasnost Srbije, prihvati Ohridski sporazum i sa delovima koje smo mi nedvosmisleno odbili, a onda vam donesu izveštaj EU koji proslede UN, ne moraju čak ni da nas pitaju to. Nelogično je, ali mogu da nas ne pitaju. I taj dokument postaje deo dokumenata UN, posle čega druge države mogu da se pozivaju na taj dokument i da kažu evo sad ćemo da promenimo svoj odnos prema KiM. Sve su spremni da rade. Pošto ću ja na tako nešto unapred da upozorim UN da je to nemoguće, oni (opozicija) će da kažu: "Vučić nam pravi problem, ali rešite vi tog starog tipa, onovremenskog, koji nije moderan". Jer čim ja razmišljam o Srbiji, ja sam zagledan u prošlost a ne u budućnost, tako oni (opozicija) definišu stvari, a oni bi bili moderni, koji će stvari da guraju napred. I onda bismo se svađali svakog bogovetnog dana i na kraju bi naši protivnici sve ciljeve ostvarili. Ne bismo imali investicije.

Predsednik je podsetio i na činjenicu da nam investicije neće dolaziti jer opozicija već vređa zemlje sa kojima sarađujemo.

- A šta, izvinite, da radim posle toga? Da ja budem zadovoljan, Milorade? Da možemo da pijemo po flašu vina i da mi budemo zadovoljni? Je li to licemerno? A šta ću onda da radim, da izdam saopštenje dnevno, ko Zvezda i Partizan oko sudijskih odluka. A da znam da će sve to da bude loše za Srbiju. A što bih to radio? Bolje da se sklonim. Pobedićemo za tri ili četiri godine ponovo i uradićemo sve što bude moguće. Nikakvog to smisla nema. Samo razmislite, ljudi! A nikada se ni ti time nisi bavio, ni mnogi drugi.



Predsednik je podsetio i na to kako je izgledalo kada se Crna Gora odvojila i kako su se svi u državi koji su je u prošlosti vodili pravili blesavi i po tom pitanju i po pitanju priznavanja nezavisnosti Kosova.

- Ajde razmislite kako smo mi bili tako nezainteresovani kada nam je pred očima otišla Crna Gora. Nezainteresovani. I ne mogu ja da zameram to pokojnom Nikitoviću jer znam da se borio za to i zalagao. Drugo su mogućnosti i ostalo. Ne mogu da to zameram čak ni Koštunici, ali to: "Sedim u kabinetu, obavestio me Peca Popović... Ide dobor" Daj, bre, nemoj da se pravite blesavi i da vam Udba nije rekla kako stoje stvari.

Predsednik je potom rekao da neće da bude potrčko opoziciji i da potpisuje njihove besmislene zakone.

- Ja da budem potrčko koji će da im služi da im potpisuje besmislene zakone, što bih to Srbiji radio? Što bih oduzimao Srbiji snove da može da ima normalnu vlast? Zbog čega? - rekao je predsednik i dodao: - Ja sam čuo taj argument od Ljilje Smajlović, a prvi put ga večeras čujem od tebe (Vučelića), ali kako da ti kažem, ne bih se u toj situaciji osećao ni sekunda slobodno da delujem kao predsednik niti bilo koga šta da pitam. Šta da radim onda sa mandatom do 2027. godine? Da idem da primam Violu fon Kramon i da kažem: "Da, da ne treba da imamo litijum a da neke druge zemlje treba i da mogu da ostvare prednost nad Srbijom i da Srbija ne može da ostvari prednost u odnosu na region". I svi se pravite naivni...