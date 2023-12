"MILOŠEVIĆ NE MOŽE DA BUDE KRIV ZA BOMBARDOVANJE" Vučić: Rambuje bi svako odbio, niko na svetu ne bi to mogao da prihvati

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi prokomentarisao je politku Slobodana Miloševića.

Vučić kaže da je Slobodanu Miloševiću zamerao što bolje nije sagledao spoljne okolnosti.

- Rambuje bi svako odbio. Niko na svetu ne bi to mogao da prihvati i to je to. Medlin Olbrajt je tu odigrala ulogu, skinula Rugovu i ubacila Tačija... Sa svom ovom pameću to ne bismo mogli da prihvatimo. Ali, kad je video naše snage, trebalo je ranije da prekinemo bombardovanje. Svakako ne može on da bude kriv za bombardovanje. Krivi su oni koji su hteli glavu Srbije, a onda i njegovu kao predsednika - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Milošević odmahivao rukom svaki put kada su ga upozoravali na opasnost.

- Tada bi rekao: "Neće srpski narod da glasa za izdajnike". Ja sam mu rekao da to nije istina, i posle ga nisam video, sve dok nije pao sa vlasti. Suviše je verovao da ljudi sve razumeju - kaže Vučić.

- Spremniji sam da se suprotstavim različitim pokušajima rušenja Srbije, u odnosu na mnoge druge. I nikada neću biti spreman na prolivanje srpske krvi. Ako narod hoće promenu vlasti, u 22 sata za šest dana, biću prvi koji će da čestita. I sam ću da kažem da ne želim zajedno sa njima da vladam. Nisu nam isti snovi, hajde da se dogovorimo, kada hoćete predsedničke izbore, i radite šta hoćete - rekao je on.

Dodaje da ne ucenjuje narod time, već ima principe i ciljeve.