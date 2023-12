ŠAPIĆ JASAN: Prvi čovek srpske prestonice mora da ima jasne nacionalne stavove

LOKALNA politika ima veze sa nacionalnim stavovima jer prvi čovek srpske prestonice mora da ima stavove i na te teme. Potrudio sam se da u ovoj kampanji malo pričam futuristički i obećavajući već da se oslonim na ono što sam radio 14 godina i da mi to bude osnov svih budućih planova i platformi koje planiram da postavim, rekao je član Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na Televiziji B92.

– Pitali su me kakve veze ima lokalna politika sa nacionalnim stavovima, te mi govore da često spominjem da Kosovo ne može da bude nezavisno i da nikada ne smemo da dozvolimo da nam se nakači etiketa genocidnog naroda, kao i da često pominjem da ne smemo da prekinemo odnose sa Rusijom. Zašto to da ne spominjem. Hoćemo li sutra u tim istim školama koje svi želimo da pravimo, decu da učimo da Kosovo nije deo naše teritorije, da su Srbi genocidan narod, da su nam Rusi neprijatelji ili da na Skupštinu grada i školu treba da zakačimo šarenu zastavu duginih boja. Hoćemo li u tim školama decu da učimo kako mogu da promene pol, još dok su maloletna. Da li to hoćemo – istakao je Šapić.

Gradonačelnik ne može da ima antisrpske stavove i vrednosne stavove koji se kose sa srpskom tradicijom i postulatima jednog zdravog društva. Svako ko nije antidržavni i antisrpski spreman sam sa njim da razgovaram, naveo je Šapić i dodao, možemo da se ne slažemo oko neke saobraćajnice, puta, ali nema šta da pričam sa onim ko je spreman da se odrekne dela svoje teritorije, ko je spreman za sebe da kaže da je genocidan ili da izjednači srpski zastavu sa šarenom duginom zastavom. Sa takvima nema ni razgovora.

– Hoće li bata i seka da postanu dete jedan i dete dva, hoće li mama i tata da postanu roditelj jedan i roditelj dva. Pitajte ih šta oni o tome misle. To je sve deo jedne iste agende – naveo je Šapić.

Kako je rekao, Đilasov kandidat za gradonačelnika, Vladimir Obradović kaže da se sigurnije osećao na homoseksualnoj i biseksualnoj manifestaciji, nego na litiji.

– Takve ljude treba sada pitati kakav Beograd oni žele i da li žele gradonačelnika sa ovakvim stavovima kakve ima Đilasova koalicija? A o kanalizaciji, školi, vrtiću, igralištu, socijalnim merama o tome možemo da pričamo, ali tek kad definišemo stavove na ove teme. Iako im je i tu iskustvo nula dana iz tih oblasti. Ne kažem da nemaju dobru nameru, to ne znamo, ali objektivno njima morate da verujete na reč, a meni da pogledate šta sam radio poslednjih 14 godina. Trudio sam se da u ovoj kampanji malo pričam i obećavam već da se oslonim na ono što sam radio 14 godina i da mi to bude osnov svih budućih planova i platformi rekao je Šapić.

Aleksandar Šapić je ovom prilikom rekao da se na osnovu dokaza koji su dobijeni iz Gradskog saobraćajnog preduzeća posumnjalo da je pitanju diverzija kada je nedavno došlo do rastavljanja autobusa, kao i kada su se zapalila dva autobusa. To smo prijavili nadležnim organima i videćemo epilog.

– U početku nisam verovao u to, ali autobusi su bili stari i ranije pa se ovakve stvari nisu dešavale. Baš da se dva vozila zapale i jedno rastavi u poslednjih nekoliko sedmica. Nemoguće je da se rastavi ukoliko nije diverzija. Videćemo šta će nadležni organi reći. Vodili su računa da vozilo bude prazno, nije pušten sa putnicima, a zatim mu je dat nalog da ubrzava kako bi pretekao nekoliko autobusa i kada se našao na brisanom prostoru tad se razdvojio. Ta informacija je već posle par minuta plasirana u pojedinim opozicionim medijima u želji da se nanese šteta meni, kao da sam ja kriv što se to desilo – naglasio je Šapić.

Kako je rekao, oni koji su spremni da urade ovako nešto pokazuju da im ništa nije sveto.

– Spremnost da se ide do uništenja svakog nivoa društva po cenu izbornog rezultata ovde se nije dešavalo desetinama godina. Proći će i izbori, nikome neće pasti kruna sa glave. Ne možemo da otrujemo ovo društvo i učinimo ga potpuno toksičnim i kancerogenim samo zato što nismo zadovoljni izborom. Zaista činim sve što je u mojoj moći i ne postoji projekat koji sam najavio u kampanji zbog kampanje, svaki je nastavak onoga što je započeto mnogo ranije – istakao je Šapić.

On je rekao da se poslednjih nekoliko sedmica veoma intenzivne dojave o postavljenim bombama u školama u Beogradu, te da je to postalo izraženo kada su najavljeni i raspisani izbori.

– Neću da ulazim u to ko stoji iza toga, ali je koincidencija prevelika. Nedavno sam apelovao i poručio da ne rade to deci. Nije lako ući u trag onome ko to čini, ali je presedan bio pre neki dan kada je dojava o bombi počela da se dostavlja i na adrese – zaključio je Šapić.