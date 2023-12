ZAINTERESOVAN SAM ZA SRBIJU I POBEDU Obraćanje Vučića: Predsednik o izborima, opoziciji, gasnom interkonektoru..

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras iz Niša za TV Pink.

Foto: Printskrin TV Pink

Predsednik Vučić govorio je o svim aktuelnim temama za naš narod.

Vučić: Zainteresovan sam za Srbiju i pobedu

- Zainteresovan sam za Srbiju i da pobedimo. Ne mislim da slabostrasno pristupam pobedi, za koju sam uveren da ćemo je ostvariti - završio je predsednik Vučić.

O satu

- Meni se sviđa ovaj sat, iako je malo kičast. Star je 35-40 godina. Moj otac je voleo rakete, a ja sada volim ruske rakete. Kao kad kažu da vredi 500.000 evra, a ispostavi se da mi ga je Zeman poklonio i košta 1.000. Ovaj je iz vremena mog oca. Njime ne šaljem nikakvu poruku, samo mi se sviđa - rekao je predsednik.

O podršci listi "Srbija ne sme da stane"

O tome da su na stubu srama poznati, naročito sportistima, koji su podržali listu "Srbija ne sme da stane".

- Tim ljudima beskrajno hvala. Šta možete da kažete za te ljude osim najlepše moguće stvari. A zašto to radite? Zato što nemate demokratski kapacitet da prihvatite da neko drugi misli drugačije. E, sad, Nikoli Jokiću je nešto potrebno, našem najboljem košarkašu svih vremena. Čovek je sam zaradio svoje milione. On i njegova porodica koji se drže zajedno. To su ljudi koji svesno rade nešto dobro za svoju zemlju. Zar ćete da kažete da je Bjelogrlić pametniji i obrazovaniji od Kanjuha? To je kao da poredite fudbalsko umeće Vučića i Mesija. Ko ih stavlja na stub srama? G17 Aleksić, Tepić? - izjavio je Vučić.

- Velike promene u javnom mnjenju u Srbiji su se dogodile zato što su ljudi ozbiljni i znaju da treba da se bore za svoju decu, roditelje, braću, sestre... Važno je da ljudi izađu - kaže on.

O izjava Miroslava Aleksića

O izjavama Miroslava Aleksića koji je tražio da se proveri koliko je koštao deo auto-puta Šabac - Ruma, predsednik je izjavio:

- Pozivam tužilaštvo da proveri. Pitao sam svoje da li je stiglo neko pismo, ali nikakvo pismo nije stiglo. Molim tužilaštvo da proveri sve navode, kao i da proveri sve što je Jovanov govorio o Aleksiću.

O izborima

Još sedam dana je do izbora. Ako bude izašlo 5 odsto više birača, da će "Srbija ne sme da stane" će da izgubi, poručuju iz opozicije.

- Lider svih ostalih lista Dragan Đilas rekao je da poziva da izađe još 5 odsto ljudi i da će Aleksandar Vučić da ostane na vlasti. Ja pozivam još 5 i 10 odsto, pozivam sve, jer je to demokratska tekovina. Draganu Đilasu i svim njegovim listama ni 5 ni 10 ni 20 odsto više neće pomoći, jer narod sve zna. On samo obmanjuje narod - rekao je predsednik i dodao:

- Pobedićemo ih ubedljivo i to svuda. To je kao kad bih rekao da će Zvezda pobediti Mančester siti 5:1. I u Beogradu gube. Vodili su u Beogradu, a sada gube i to ubedljivo. Ljudi su shvatili da iza svega stoji Đilas, da hoće ponovo sve da zakatanče.

O Orbanu i Erdoganu

- Orban je iskren prijatelj i čovek koji voli Srbiju i koji se ne libi da ugrozi svoju poziciju za našu zemlju- za to kapa dole i beskrajno mu hvala - kazao je predsednik Srbije.

- Erdogan je rekao da će nastaviti pojačano da radi na međunarodnom priznanju Kosova, što je malo teža rečenica za nas. Orban je naš iskreni prijatelj, koji podržava Srbiju i koji neretko rizikuje svoju poziciju da pomogne Srbiji. Zato mu beskrajno hvala - kaže Vučić.

O gasnom interkonektoru

Vučić je o sutrašnjem otvaranju gasnog interkonektora izjavio:

- Znam da smo se dugo time bavili, naći finansiranje, to košta 94 miliona evra, od čega je 50 miliona poklon od EU, a 25 posto od ostalo je finansirano najpovoljnijim kreditima Evropske investicione banke, ostalo je finansirano iz našeg budžeta. Za nas je to važno iz najmanje dva razloga. Najpre smo povezani sa Bugarskom jer možemo da primimo 1,8 milijarde kubnih metara gasa godišnje, što je 60 posto naše ukupne potrošnje. To nam omogućava da zakupimo deo azerbejdžanskog gasa i da uzmimamo dodatni gas iz Aleksandradopulusa. Mi smo ovim završili tri merno regulacione stanice - Dimitrovgrad, Pirot i Bela Palanka. Oni će imati nešto što znači bolju i zdraviju životnu sredinu i postaće konkurenti za investitore.

Predsednik je najavio da sutra dolaze predsednici Bugarske i Azerbejdžana i dodao da će u posetu doći Babajev, naši brojni ministri i podsetio na vojnu saradnju sa Azerbejdžanom. Vučić je ponovio da je potpisan ugovor sa njima i da je sutra prikaz specijalnih jedinica Srbije.

- Nekad smo dobijali gas sa granice Ukrajine i Mađarske, pa je to išlo preko Pančeva. To je 99 posto ruski gas i mi ga dobijamo redovno. Sada imamo problema oko takse i o tome ću pričati sutra sa Radevim. Ovo je pitanje našeg ulaska u gasnu mrežu.

Na zlonamerne kritike da gasni interkonektor počinje sa radom pred izbore, Vučić kaže:

- Izviniću se ljudima i reći hvala što ste došli. Kao da sam ja to birao. To zaslužuje da bude otvoreno jer to nije mala stvar. Sad nam ne daju da to obeležimo na prigodan način.