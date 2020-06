M. B. | 21. jun 2020. 18:51 | Komentara: 0

OD ukupno upisana 35.973 birača u Rudničko-takovskom kraju, do 18 časova na izbore ih je izašlo 47,4 odsto, na 66 biračkih mesta, na kojima se među četiri lokalne kandidacione liste bira i 49 odbornika za sledeći saziv Skupštine opštine Gornji Milanovac.





OIK je precizirala podatke o glasanju i u ranijim današnjim vremenskim intervalima: do deset sati glasalo je devet odsto birača, do podne 25 %, do 14 sati 33 %, do 16 sati 39%. Prvi podaci sa mnogih biračkih mesta očekuju se oko 21 sat.

Prema izveštaju Dragana Vučićevića, predsednika OIK, glasanje protiče bez uočenih nepravilnosti i incidenata.