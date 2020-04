Vukica STRUGAR | 01. april 2020. 07:22 | Komentara: 0

MALO nam je ovih dana do smeha, ali nije naodmet prisetiti se da je danas 1. april, Dan šale. Sećanja na sitne smicalice koje su (posebno deca) smišljala uzvikujući "aprililili", zadovoljna što su uspela da nadmudre vršnjake i starije - izgledaju nam kao uspomene iz nekog drugog života... Ipak, i ovo će proći, a vedar duh i zdrav humor ne treba ostavljati za bolje dane. Naprotiv, smeh je uvek lekovit, posebno u teškim vremenima, kao poslednja odbrana od neizvesnosti i straha. Smeh oslobađa, relaksira, pomaže da bar na trenutak zaboravimo nevolju koja nas je snašla. Uostalom, na današnji dan rođen je i naš najpopularniji komačar svih vremena, Miodrag Petrović Čkalja.

Jedan od glumaca koji ovih dana sa malih ekrana poručuje "Ostani kod kuće" je i Slobodan Boda Ninković. Tokom svoje karijere često je bio u prilici da razvedri malu i veliku publiku, a sve generacije se i danas slatko smeju Kizi (Boda) i Komini (Ratko Tankosić), likovima iz serije "Dome, slatki dome":

- Humor nam je najvažniji lek. Moramo da sačuvamo duh, ako tu pokleknemo onda je sve gotovo. Svesni smo da situacija nije nimalo naivna, ali je previše napeta i ljudi su isuviše pod tenzijom. I to može samo da pogorša stvar, umesto da dovede do rešenja. Uostalom, do određene granice strah je stimulativan, preko nje ima kontraefekat. Mislim da bi bilo dobro da televizija "priskoči" u pomoć, pošto je sada najpristupačnija. Trebalo bi da veći deo programa posveti zabavnim sadržajima, da relaksira ljude - ističe Slobodan Boda Ninković.

NA DANAŠNjI DAN ZA 1. april vezuje se mnogo zanimljivosti. U Velikoj Britaniji, Australiji i Južnoafričkoj Republici šale se tradicionalno prave samo do podneva, a onaj ko "prekorači" ovu satnicu smatra se - aprilskom budalom. Na današnji dan rođeni su nemački državnik i političar Oto fon Bizmark, francuski pesnik i dramski pisac Edmon Rostan, ruski kompozitor i pijanista Sergej Rahmanjinov, naš Čkalja i češki knjiženik Milan Kundera. Prva omladinska radna akcija (pruga Brčko - Banovići) počela je na današnji dan 1946. gdine, a pre tačno pola veka u zgradi novinske kuće "Borba" osnovan je Radio Studio B.

Naš sagovornik naglašava da ima dovoljno ozbiljnih informacija i, naravno, uz sve mere upozorenja, valjalo bi misliti na mentalne posledice po stanje nacije.

- Verujem da su najpoželjniji neki porodični programi, filmovi i serije koje mogu da pomognu ljudima da se opuste i shvate da nije kraj sveta. Sa dobrim komedijama ne manjkamo - Čkalju bi trebalo vratiti na male ekrane! Uvek su rado gledane "Kamiondžije", "Građani sela Luga" ili "Više od igre". Ova poslednja upravo poseduje tu dobru kombinaciju vanredne situacije i sjajnog humora. Trebalo bi puštati čak i često reprizirane serijale Zorana Čalića ("Lude godine", "Došlo doba da se ljubav proba", "Žikina dinastija"), zato što su potpuno relaksirajući. Zašto ne bi emitovali i one nekada veoma gledane šou-programe sa Zlatom Petković i Biljanom Ristić?

Popularni glumac podseća da smo kao narod skloni da idemo u krajnosti, bilo da je reč o "plusu" ili "minusu":

- Sada je dobro da u svemu budemo umereni i izdržimo nekoliko kritičnih nedelja koje su pred nama. Da ih podnesemo sa što manje tenzija... Lično, čitam sve šta mi mi padne pod ruku, a imam i neku vrstu specijalnog treninga: rešavam ukruštene reči, pa se "rasturam"!

Da je humor neophodan čak i u tragičnoj svakodnevici koju viđamo u susednim zemljama, potvrđuje i Svetislav Bule Goncić:

- Smeh je uvek dobrodošao u meri koja ne ugrožava ozbiljnost situacije i primerena je okolnostima - kaže poznati glumac kojeg smo imali priliku da često gledamo u pozorišnim i televizijskim komedijama.

I u normalnom životu, objašnjava naš sagovornik, humor je deo "otpuštanja" pritiska u određenim situacijama. Ljudi su pod stalnim stresom iz različitih razloga, često uslovljenim i socijalnim prilikama:

- Neko više, neko manje, prihvata ram u kome živimo. Humor je poželjan da se izađe iz tog okvira. Ima funkciju oslobađanja i pozitivne refleksije prema stvarnosti... Kada je reč o mojim omiljenim naslovima, u poslednje vreme sam uz suprugu zavoleo romantične komedije. Prijaju mi takvi sadržaji, kao i malo pomeren, "ekstremni" humor.

Na pitanje šta misli o vicevima, dosetkama i šalama (nekad crnohumornim, ponekad i na granici dobrog ukusa) koji ovih dana kruže društvenim mrežama, Goncić odgovara:

- Da budem iskren, ne pratim mnogo društvene mreže, ali sam siguran da je i to način da ljudi sebi smanje pritisak. Doduše, nekad misle da su duhoviti i kad nisu... Svako ima potrebu da se reši stresa i ja podržavam svaku vrstu dobronamernog humora.