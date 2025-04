Sto puta više vredi loš mir, nego dobar rat.

Mnogo je bolji kakav-takav sporazum, nego odličan proces. Više vredi mir doli pobeda. To su samo neke od varijanti francuske mudrosti koja po naški kazuje da je kudikamo pametnije zadovoljiti se vrapcem u ruci, nego golubom na grani. Tim pre, ako taj golub nije bele već mrke boje i prkosi bez grančice u kljunu, gledajući s visine svakog dana kako odlazi stotine ljudskih života, ponajviše mladih, Ukrajinaca i Rusa.

Dan Hristovog vaskrsnuća bio je prilika da se upamet uzmu neke od ovih izreka i da u Ukrajini s tim svetim praznikom vaskrsne i mir, na blagodet svekolikog ljudskog roda, bez obzira na to koje vere taj rod bio. Američki predsednik Donald Tramp, u koga se u svetu polažu najveće posredničke nade, izrazio je očekivanje da će uskršnji mir zatim prerasti u širi dogovor između dve strane, već ove sedmice. To bi, kako je podvukao stanar Bele kuće, omogućilo i jednima i drugima da potom s Amerikancima započnu unosne poslovne veze, posle perioda stradanja i embarga, i tako apokaliptičnu stranicu okrenu u svoju korist. Tako bi se došlo i do naravoučenija Trampovog slavnog zemljaka, jednog od osnivača SAD Bendžamina Frenklina, čiji se lik nalazi na novčanici od sto dolara, da nikada nema lošeg mira, niti dobrog rata.

Iako Rusi i Ukrajinci međusobno optužuju jedni druge da ovih dana miniraju slabašno primirje ustanovljeno povodom vaskrsnuća Hristovog u koga oba naroda veruju, pružena prilika je grančica za koju se neizostavno treba svim snagama uhvatiti zarad izbavljenja iz ratničkih virova koji prete da sve nepovratno odvuku na mutno dno. Treba je ščepati s obe ruke, baš u ime dezize da nema lošeg mira niti dobrog rata.

Neće rezultatom svi biti zadovoljni, to je jasno. Ali, treba spasavati glave. Britanski pisac Samjuel Batler se zalagao za nepravedni mir spram pravednog rata, dok je francuski idealista Mišel Paten istovremeno poručivao da bi mogao da umre za mir, ali ne u ratu. Nešto od ovih ideala moglo bi da posluži kao nauk akterima budućeg mira u Ukrajini.