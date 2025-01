JALOVA KOZMETIKA DAVOSA: Autorski tekst Živadina Jovanovića, bivšeg šefa diplomatije

POLITIKA ekspanzije i dominacije Zapada ima dugu istoriju i faze od perioda kolonijalizma i neokolonijalizma do strategije širenja NATO na Istok i "obojenih revolucija".

Foto Tanjug

Sve je veći broj analitičara i na Zapadu koji savremenu politiku dominacije i ekspanzije Zapada, na čelu sa SAD, vezuju za samo biće neoliberalnog multinacionalnog korporativnog sistema i NATO kao čeličnu pesnicu tog sistema. U tom smislu, i savremene ratove, bili direktni ili proxy, vide kao borbu za očuvanje neoliberalnog sistema koji je teško zamisliv bez neprekidne ekspanzije.

Kako se sa konstituisanjem multipolarnog svetskog poretka prostor za politiku dominacije i ekspanzije sužava, to ne znači da će se nosioci multinacionalnog korporativnog kapitala odreći sistema ili da imaju snage i volje da ga suštinski promene. Kozmetika koju nudi Svetski ekonomski forum (WEF) pokazuje se kao neadekvatan odgovor na suštinske izazove. Prilagođavanje bi moglo ići, na jednoj strani, nastavljanjem osvajačkih ratova, bez obzira na smanjene izglede da zadovolje sve potrebe sistema, a na drugoj strani, jačanjem prakse unutrašnje ekspanzije interesa jačih na račun slabijih, u okviru Zapada. To, dakako, nije posve nova pojava, ali bi novi globalni trendovi mogli povećati njene razmere, sve do novog kvaliteta odnosa u postojećim grupacijama i integracijama. Evropa je u novije vreme već pokazala svoju spremnost da američke interese stavi ispred svojih sopstvenih: uvela je američke sankcije Rusiji, odrekla se ruskog tržišta, jeftiniji ruski gas je zamenila skupljim američkim, ko god da je minirao "Severni tok" 1 i 2 Evropa je to prihvatila kao božji sud. Sve u svemu, ona je tik pred recesijom dok SAD beleže rast BDP od 2,7 odsto.

Foto AP

Afrika nije voljna da odstupa od svoje devize Afrika Afrikancima, niti da se ponovo spušta niz neokolonijalno zapadno uže. Nova konfiguracija globalnih odnosa ohrabrila je procese ekonomske, finansijske i političke suverenizacije, potiskivanja bivših kolonijalnih sila i orijentaciju na partnere iz BRIKS, prvenstveno na Rusiju i Kinu koje nemaju osvajačku ni kolonijalnu istoriju.

Uzmimo slučaj od pre četiri godine koji je bio svetska vest. Velika Britnija i SAD su 2021. godine izbacile Francusku iz zaključenog posla sa Australijom, o isporuci nuklearnih podmornica, vrednog oko 31 milijardu dolara! Ili, nedavno obnovljena javna pretenzija novog američkog predsednika Donalda Trampa da SAD žele da kupe Grenland od Danske, Panamski kanal od Paname, ili da Kanada treba da bude 51. država SAD!

Ili primer, koji nije dostupan javnosti. Šefovi dve prijateljske države političkog Zapada, telefonom su razgovarali pominjući i skoriji susret na potpisivanju ugovora vrednog od više milijardi dolara. Posao je, ipak, otišao trećoj zemlji. Nije pomoglo ni to što se šifre u mobilnim telefonima oba sagovornika menjaju svakodnevno po više puta. Uostalom, tajno prisluškivanje na vrhu među članicama NATO već dugo nije tajna!

Tehnologija tajnog prisluškivanja već toliko je rasprostranjena da nikakva šifrovanja ne garantuju tajnost. Važnije poruke među šefovima država i vlada, ponovo, sve češće prenose visokorangirani kuriri-političari, i to, uglavnom, usmeno - rekao mi je dobro obavešten prijatelj iz uticajne evropske zemlje, još daleke 1995. godine.