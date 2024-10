JESTE li ovih dana gledali fudbalske utakmice Lige nacija Bosna i Hercegovina - Mađarska, Italija - Izrael, takozvano Kosovo - Kipar ili Bugarska - Luksemburg? Ako niste, nemate za čime da žalite zbog događanja na terenu, jer je fudbal bio očajan.

V.N.

Jad i beda su mogli da se vide tek na tribinama u Zenici, Udinama, Prištini i Plovdivu. Tesna je trka, ko je od navijača u četiri pomenuta grada napravio veći skandal, okačio grđi transparent, skandirao veću bljuvotinu... Jer, sa tribina u Zenici su horski, navijači Bosne i Mađarske tokom cele utakmice pevali stari, koljački hit pod nazivom "Ubij Srbina!".

U Plovdivu su navijači Bugarske, baš tog 9. oktobra na 90. godišnjicu ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marselju okačili iza jednog od golova 30 metara dugački transparent na kojem je pisalo "Bog prašta, ali Černozemski - ne", veličajući lik i zločin svog zemljaka koji je pre devet decenija pucao na onoj marseljskoj kaldrmi na Kralja Oslobodioca. U Prištini, gde takozvano Kosovo, brže-bolje priznato od MOK, FIFA i UEFA, igra svoje fudbalske utakmice kao da se nikada i ništa dogodilo nije, na severnoj tribini na meču sa Kiprom, osvanula je zastava sa ucrtanom teritorijom Kosova i Metohije, obojena u crveno, sa crnim orlom u sredini?!

Šta tek reći za transparent sa pozamašnim kukastim krstom koji su neki od zastranelih naslednika italijanskih partizana doneli na meč "azura" protiv Izraela i poslali vrlo jasnu poruku gostujućem timu i državi. Sećate li se kako je FIFA udarila po džepu, ali i "ušima" Fudbalski savez Srbije, jer je na Mundijalu u Kataru u svlačionici "orlova" bila zastava sa natpisom "Nema predaje"?

One na terenu, ali i one van terena! Vratimo se mi na pomenute mečeve Lige nacija. Kojih nacija? Čija su to deca na tribinama? Ko ih je učio ovoj degeneraciji i deformaciji uma i navijanja? I ključno pitanje: Da li i vi jedva čekate odluku Disciplinske komisije UEFA zbog svega što ste čuli i videli?