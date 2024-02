BEZDANKE: Nikada nećemo saznati koliko je Srba, ustaških žrtava, bačeno u pet jama u Kosanjskom polju, ako ga Hrvati potope zbog gradnje HE

POTAPANjE Kosinjskog polja u Lici, podno Velebita, i izgradnja hidroelektrane, strateški je projekat od kog Hrvatska elektroprivreda (HEP) neće odustati. Džaba se bune meštani - i Hrvati i Srbi, uzalud ustanove kulture podsećaju na silnu baštinu koja će netragom nestati, bespomoćno vape ekolozi...Nadležni su neumoljivi.

Novosti

Struja iz nove HE, kažu, osvetliće 70.000 domaćinstava. Poradovali bismo se jer eto prilike da, možda, stigne i u Teslin Smiljan i mnoga druga srpska sela koja je još nemaju, iako svet već gazi 21. vek, ali ima u ovoj priči jedno veliko "ali"... Buduće jezero zauvek će onemogućiti istraživanje pet kraških velebitskih jama gde su u Drugom svetskom ratu od ustaša skončale hiljade Srba. Najmanje pet, jer ne sme se zaboraviti da je ovo područje bilo deo kompleksa koncentracionih logora Gospić - Jadovno - Pag u kome je gotovo svaka jama večna kuća nekog Srbina stradalog od ustaške kame. Našim sunarodnicima koji su na to ukazali odgovoreno je da će ovih pet biti ekshumirane o trošku HEP. Može li se u to poverovati? Teško.

Vreme je pokazalo da Zagreb više od 80 godina sistematski prikriva monstruozne zločine Pavelićevih bojovnika. Štaviše, vlasti su posle proglašenja opet nezavisne Hrvatske, ostale na najboljem tragu NDH i komunista koji su jame bezdanke, te neopojane grobnice srpskih mučenika betonirali da zatvore usta istini. Ustaše su, svedočio je zločinac Luka Barjašić, već avgusta 1941, mnoge jame na Velebitu, zabetonirali. Posle rata komunisti su nastavili, Prebilovci su najpoznatiji primer. A, aktuelne hrvatske vlasti nisu prezale ni da preoru obeležena stratišta, poput groblja na Petrovoj gori, jula 2022.

Poslednja nam je prilika da saznamo broj srpskih žrtava i u ovih pet jama. Ako to ne učinimo, bićemo saučesnici agilnih hrvatskih revizionista koji "peru" ustaške zločine, naročito u Jasenovcu, uz, nažalost, doprinos i nekih velikodostojnika SPC i nekih naših institucija. Smemo li, Srbi, to sebi dozvoliti?