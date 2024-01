Zvicer i DPS

ŠEF "kavačkog klana" Radoje Zvicer sa bliskim saradnicima kupovao je glasove i agitovao za Demokratsku partiju socijalista uoči parlamentarnih izbora 2020. godine u Crnoj Gori!

To proizlazi iz transkripta sa skaj-aplikacije koju je Evropol dostavio istražiteljima koji o tome još ćute. Čak je Zvicer, prema onome što se dalo videti, slao poruke direktno neprikosnovenom vladaru Milu Đukanoviću.

O konekciji bivšeg šefa države i Zvicera iz dana u dan se sve više saznaje. Tekovine te i takve države, članice NATO i nogama i rukama branili su i brane stegonoše crnogorske nezavisnosti i suverenosti - poslanici DPS. Objavljivanjem prepiski dobila je na snazi teza Nebojše Medojevića, predsednika Pokreta za promjene koga su "kavčani" nameravali da ubiju, da je DPS "političko krilo mafije i da je treba zabraniti".

Pokazalo se, nažalost, da je Crna Gora pod kontrolom Milove stranke postala kriminalizovana država. "Skaj" nam je tako dojavio da su "kavčani" podmićivali sudije Apelacionog suda u slučaju "državni udar". Saznali smo i da družina opasnog Kotoranina ima i talenat za političku analizu - pa su tako u svojim porukama prognozirali odlazak Ramuša Haradinaja u kuću Dritana Abazovića, ne bi li ovaj potonji ostao uz DPS. Nisu se libili da kupuju poslanike, da prave panoramu buduću skupštinske većine, ali i da osnivaju svoju "Crkvu". Ali, uvek su bili uz svog "dona" koji je vodio državu.

Negde 2000. godine kada su se u Crnoj Gori dešavala ubistva, klan biva podignut na svetski nivo i počinje šverc kokaina. Strane službe su do tada pratile duvanski kartel i znale su da sam vrh države stoji iz toga, smatrajući da je Đukanović već tada trebao da bude uhapšen, ali je on kasnije došao do projekta nezavisnosti kako bi se osigurao od gonjenja. No, sva uvezanost bivšeg režima sa "kavčanima" i crnogorska tragikomedija staje u jednu poruku iz Zvicerove analize Milovog pada na izborima:

- Ovi iz DPS ništa nisu uradili, već su samo krali...