NEĆE MOĆI: Umetnost autodemantovanja

DA LI je umeće autodemantovanja direktna posledica autošovinizma i zašto medij koji veruje da se obraća intelektualnom kremu piše kao da su mu publika ljudi operisani od bilo kakvog razuma?

DOČEKASMO da se list "Danas", makar privremeno, odrekne omiljenog narativa druge Srbije "ovoga ima samo kod nas". "Propaganda iz Kremlja nije prisutna samo na Zapadnom Balkanu", pišu oni u tekstu o tome kako "prorusku propagandu širi domaća vlast". Ima, ipak, jedno veliko "ali".

Biseri demokratije, slobode i prava odlučili su da reaguju i svoje građane spasu tog malignog uticaja na njihov razum: "EU i SAD su još prošle godine, očekujući pojačanu rusku propagandu, ukinule dozvole ruskim državnim propagandnim kanalima 'Sputnjik' i RT, oba u vlasništvu ruske države i pod kontrolom Kremlja.

Primera radi, nemačka vlast se zabrinula posle prošlogodišnjeg istraživanja koje je pokazalo da se proruska propaganda širi zemljom, te da sve više Nemaca veruje da se Putin bori sa globalnim zakulisnim radnjama. Gotovo 40 odsto Nemaca je u tom trenutku verovalo da je uzrok rata nejasan i da NATO deli odgovornost za njega. Takođe, sve više Nemaca je bilo uverenja da je Rusija morala da napadne Ukrajinu kao odgovor na NATO provokaciju".

Drugim rečima, uzori poštovanja slobode govora su preventivno zabranili medije kako njihovi građani ne bi slučajno pomislili da NATO ima ikakve veze sa ratom u Ukrajini, da želi da (u najmanju ruku) "obuzdava" Rusiju dovoženjem tenkova i aviona na njene granice i naoružavanjem onih koji bi "Moskovljane na nož". Preventivno u smislu koliko su i nas bombardovali da bi sprečili "genocid" nad kosovskim Albancima koje je Milošević hteo da pobije iz čiste sopstvene zlobe i sa kojima NATO nije imao nikakve veze, a ponajmanje ih naoružavao.

Dakle, problem je u demokratiji, ako građani misle drugačije od onoga što im vlast i mediji glavnog toka kažu pa se to rešava - cenzurom. To želi i "Danas" jer, žali se, "proruski narativ" je u Srbiji "potpuno necenzurisan". Ne znam zašto me ovo podseća na lečenje lobotomijom.

E SAD, pošto naša nedemokratska država i diktatorska vlast u našoj zemlji dozvoljavaju i rad "kremaljskih" medija baš kao što dozvoljavaju i rad onih "kongresnih" i "bundestaških" (po čemu je zaista jedinstvena u Evropi) tu su oni luksemburški da nam objasne koliko su nas godinama, decenijama, pa možda čak i vekovima lagali o bratstvu sa ruskim narodom. A, ne vekovima, pardon, sad ja ovde širim dezinformacije, pošto sam otrovan malignim ruskim uticajem. Nije vekovima, nego tek 10 godina jer, kako kaže potpredsednik evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak (inače objektivan i nepristrasan posmatrač, što mu i funkcija kaže) "tako nešto nije postojalo pre 30 godina".

Ništa Nikolaj Rajevski, čije je telo sahranjeno u porodičnoj grobnici u selu Razumovsko u današnjoj Ukrajini, a srce u manastiru Sveti Roman kod Kruševca, i njegovih 5.000 dobrovoljaca koji krvariše za Srbiju i srpstvo u ratu protiv Turaka 1876. Ništa ni Srpska husarska regimenta koju je carica Ana osnovala 1727. Ništa ni grof Sava Vladislavić Raguzinski i mnogi, mnogi drugi.

Da nam usadi ljubav prema Rusiji pokušao je, kako Međak kaže, "90-ih Milošević, ali za to nije dobio podršku", tako da "takozvana tradicionalna povezanost dva naroda ne postoji", nego se razvila "tek poslednjih desetak godina". Bliži smo bili s Austrijancima, tvrdi. Aha, na Ceru i Kajmakčalanu smo bili toliko bliski da smo bili prsa na prsa, a i njihov potonji predsednik nas je 1942. ganjao po Kozari da se još više zbližimo, koliko nas je voleo.

Da pomenemo samo to. Nije samo potpredsednik Evropskog pokreta merodavan da nam otvara oči o tome kako nam nisu Rusi prijatelji, nego Austrijanci (pa i Nemci i ostali biseri kolektivnog Zapada). Merodavna je i urednica "Istinomera" Milena Popović, zadužena za utvrđivanje istine. Pa kaže: "Dezinformacije o lažiranju ukrajinskih žrtava, najpre onim u Buči, mogli smo da vidimo u mejnstrim medijima. Zanimljivo je da su domaći mediji tu tvrdnju uvezali u lokalni kontekst, pa su isticali da se na isti način fabrikuju žrtve kao što je to navodno bio slučaj sa zločinima u Račku, Markalama i Srebrenici".

Nema diskusije o Buči, kao što je nema ni o Račku, Markalama i Srebrenici. To je jedina istina po meri "Istinomera". I Rusi, i Srbi su koljači. Ali zar to onda, ne demantuje Međaka koji kaže da nismo bliski, da smo bliži s onima što jure decu po šumama? Kaže ona da ti mediji koji šire "rusku propagandu", "plasiraju i sadržaj u kojem se prepoznaju tradicionalne, nacionalističke i antidemokratske vrednosti".

Antidemokratske vrednosti poput odbijanja cenzure? Tradicionalne i nacionalističke vrednosti? Fuj! I, na kraju, da se zasladimo posebnom poslasticom. "Proruski narativ u Srbiji dolazi i direktno od nosilaca najviše vlasti kao i, potpuno necenzurisano, kroz prorežimske medije, bez ikakvog truda nadležnih institucija da se umanji količina dezinformacija koja se šalje u etar našim građanima, ili makar promeni slika kulta ličnosti koji državi naklonjeni mediji grade oko Vladimira Putina", piše "Danas". Dodaje poziv reportera bez granica da "borba protiv ruske propagande bude deo pristupnih pregovora Srbije", jer "vlada Srbije, iako ima kontrolu nad velikim delom medijske scene, ne podstiče pouzdanije vesti i informacije kako bi rešila taj problem". i onda sledi obaveštenje: "ovaj tekst je nastao u okviru projekta 'Borba protiv lažnih vesti', koji je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija". Je l' vama ovo normalno?