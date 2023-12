ŠTA JE DRUGO CILJ, AKO NIJE MAJDAN? Vučić na pitanje "Novosti" o izjavama Branimira Nestorovića i Marije Zaharove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje "Novosti" da li je saglasan sa Branimirom Nestorovićem koji vodi listu nosilac liste "Mi - glas iz naroda" i Marijom Zaharovom portparolkom ruskog Ministarstva spoljnih poslova da zapad pokušava novi "Majdan" kaže da ne zna šta je drugo cilj, ako nije Majdan.

Foto: Tanjug/Profimedija

- Mi smo znali da oni znaju, a znali su da gube ubedljivo izbore. Znali su oni sve. Nego su morali da lažu ljude. Da njih ubeđuju da bi živeli u sopstvenom mehuru, u algoritmima na društvenim mrežama, sopstvenih simpatizera gde ne vide nikog drugog, da ih obmanjuju sve vreme i da im objašnjavaju kako će da pobede. Nisu baš oni toliko neobavešteni. Prve podatke smo dobili i Ana Brnabić je upozorila javnost i upozorila sve druge da oni odmah planiraju upad u RIK. Oni su zakasnili sa tim 24 sata zato što su očekivali pobedu u Beogradu. Ne znam na osnovu čega, iako su im sva istraživanja jasno govorila da gube između 4,5 i 6 odsto. Sva relevantna istraživanja - kaže Vučić i pojašnjava

- Što se tiče njihovih namera, ne znam šta su im drugo namere. Osim što vršite brutalan pritisak na institucije Ustavom i zakonom definisane sve vreme. Morate da mi kažete, ja nisam neko ko je u najbližim odnosima sa Zaharovom, što je opšte poznato. Morate da mi kažete a šta je drugo cilj, šta u stvari vi hoćete? Da vršite pritisak na nekoga da promeni biračku volju, da pokrade izbore po vašem nalogu da biste vi došli na vlast. Narod vas neće, ali vi ste rešili jer vi sebe mnogo volite pa biste da prekrojite biračku volju. Kako ste to mislili da izvedite, ako niste hteli nekim nasilnim putem? Šta je to što mislite? Šta je smisao? Institucije će da rade svoj posao. I samo da kažem jednu stvar, šta god oni pokušavali neće biti nikakve nasilne smene niti bilo čega. Vlast u Srbiji se menja na izborima. Srbija je demokratska zemlja i tako će biti uvek. Spremite se, gospodo, za izbore. Četiri godine nisu dug period - poručio je on opoziciji.

Zapad ima ogromnu želju da se u Srbiji i na Balkanu sprovede Majdan, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući situaciju u Srbiji posle izbora.

Poslednjih godina u Srbiji, ali i šire gledano, na Balkanu, sprovode se "Majdan" scenariji u cilju nametanja volje Zapada, rekla je ona.

- Svi ti navodni mitinzi, nisu nikakvi mitinzi nego prosto izvođenje ljudi na ulice kako bi se ostvarili ciljevi koji nisu u skladu sa demokratskim procesima i u cilju promovisanja zapadnih interesa uz pomoć antiustavnih sredstava koji protivreče unutrašnjim zakonima. Sve to govori o tome da Zapad ima ogromnu želju da se na Balkanu sprovede Majdan, a čemu to vodi najbolje je videti na primeru Ukrajine, kao na model kako ne treba da radi ni narod ni država - rekla je Zaharova na brifingu za novinare.

Kako je rekla, narod Srbije će sve rešiti sam.

- Srbi će sve rešiti sami, jer oni vide dokle je Zapad doveo Ukrajinu i mnoge druge zemlje i odlično pamte šta je Zapad radio samoj Srbiji i drugim balkanskim državama. Bilo koji narod bilo koje zemlje treba da štiti svoj suverenitet na svim nivoima i to treba da bude deo stava građanskog društva - zaštita suvereniteta i nacionalnih interesa.

Ona je podsetila i da su predstavnici Rusije učestvovali kao posmatrači na izborima u Srbiji 17. decembra i da su konstatovali da su birači izrazili svoju volju u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.