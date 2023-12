VUČIĆ: Što vam onda smeta što se angažujem? Valjda ćete takvog čoveka najlakše da pobedite

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Prva tema na TV Prva.

Foto: Printskrin TV Prva

Predsednik kaže da Birodijevi brojevi nisu ni blizu tačnih, ali da razume solidarnost Antonijevića i NVO sektora.

- A kada kažu šta ćeš ti Vučiću u kampanji, tri puta je to rekao, mislio je da ću da se sakrijem od toga. Došli ovi iz ODIR-a, nemaju šta da kažu pošto smo sve ispunili, pa mi spočitavaju da je moja uloga u kampanji prominentna. Ja to ne krijem, Makron isto tako radi. To može u Francuskoj, ali u Srbiji ne? To može da radi Tadić, ali mi ne? To je normalno. Suština svih njihovih primedbi je to što sam se angažovao - kaže Vučić.

On je rekao da, pošto ga nazivaju ubicom i organizatorom Jovanjice, trebalo bi da lako dobiju izbore.

- Što vam onda smeta što se angažujem? Valjda ćete takvog čoveka najlakše da pobedite? Ili možda narod zna ko je najviše radio? - kaže Vučić.