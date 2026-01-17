KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA A LIGA
9.35 Adelejd junajted - Melburn viktori 2 (sa 2,35 na 2,10)
FILIPINI
10.45 Gareli junajted - Filipin armi 1 (sa 1,60 na 1,06)
TURSKA PRVA LIGA
11.30 Bandirmaspor - Pendikspor UG 0-2 (sa 2,00 na 1,67)
BUNDESLIGA
15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen GG (sa 1,50 na 1,40)
PREMIJER LIGA
16.00 Čelsi - Brentford GG (sa 1,75 na 1,60)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Tipujemo najbolje utakmice današnjeg programa
16. 01. 2026. u 12:15
JUČE SU NAŠI PREDLOZI PROŠLI: "Tip" - tiket za petak
16. 01. 2026. u 06:00
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)