KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Тип редакција

17. 01. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

AUSTRALIJA A LIGA

9.35 Adelejd junajted - Melburn viktori 2 (sa 2,35 na 2,10)

FILIPINI

10.45 Gareli junajted - Filipin armi 1 (sa 1,60 na 1,06)

TURSKA PRVA LIGA

11.30 Bandirmaspor - Pendikspor UG 0-2 (sa 2,00 na 1,67)

BUNDESLIGA

15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen GG (sa 1,50 na 1,40)

PREMIJER LIGA

16.00 Čelsi - Brentford GG (sa 1,75 na 1,60)

