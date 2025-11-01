IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Aston vila - MANČESTER S. 1:0
Brentford - LIVERPUL 3:2
Mura - CELjE 2:1
Real M. - BARSELONA 2:1
PALMEIRAS - KRUZEIRO 0:0
Fortaleza - FLAMENGO 1:0
Sigma - SLAVIJA 0:0
FK KOPENHAGEN - Viborg 0:0
Olimpijakos - AEK 2:0
FEJENORD - PSV 2:3
NAREDNI MEČEVI
subota
LIVERPUL - Aston vila 1 1.62
CELjE - Aluminij 1 1.17
SLAVIJA - Ostrava 1 1.20
FK KOPENHAGEN - Fredericija 1 1.20
FEJENORD - Volendam 1 1.10
KRUZEIRO - Vitorija 1 1.47
FLAMENGO - Sport Resife 1 1.17
nedelja
MANČESTER S. - Bornmut 1 1.50
BARSELONA - Elče 1 1.23
AEK - Panetolikos 1 1.22
Žuventud - PALMEIRAS 2 1.46
