IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

01. 11. 2025. u 11:00

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Tanjug/AP

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Aston vila - MANČESTER S. 1:0

Brentford - LIVERPUL 3:2

Mura - CELjE 2:1

Real M. - BARSELONA 2:1

PALMEIRAS - KRUZEIRO 0:0

Fortaleza - FLAMENGO 1:0

Sigma - SLAVIJA 0:0

FK KOPENHAGEN - Viborg 0:0

Olimpijakos - AEK 2:0

FEJENORD - PSV 2:3

NAREDNI MEČEVI

subota

LIVERPUL - Aston vila 1 1.62

CELjE - Aluminij 1 1.17

SLAVIJA - Ostrava 1 1.20

FK KOPENHAGEN - Fredericija 1 1.20

FEJENORD - Volendam 1 1.10

KRUZEIRO - Vitorija 1 1.47

FLAMENGO - Sport Resife 1 1.17

nedelja

MANČESTER S. - Bornmut 1 1.50

BARSELONA - Elče 1 1.23

AEK - Panetolikos 1 1.22

Žuventud - PALMEIRAS 2 1.46

