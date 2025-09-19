TIP

NIZOVI: Torontovih pet remija

Ivan Dobrilović

19. 09. 2025. u 13:30

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

Foto Profimedia

POBEDE

Kokimbo (Čile 1) 11

Lilestrem (Norveška 2) 9

Šarlot (SAD 1) 9

Oldenburg (Nemačka 4S) 8

Monterej (Meksiko 1) 7

C. zvezda (Srbija 1) 6

NEREŠENI

Toronto (SAD 1) 5

Karpati (Ukrajina 1) 4

Lokomotiva (Rusija 1) 4

Novara (Italija 3A) 4

Pjast (Poljska 1) 4

Selta (Španija 1) 4

PORAZI

Ansan G. (J. Koreja 2) 8

Numacu (Japan 3) 7

Glenavon (S. Irska 1) 7

Laneli (Vels 1) 7

Atlon (R. Irska 2) 6

Dender (Belgija 1) 5

0-2

Temperlej (Argentina 2) 11

Patronato (Argentina 2) 9

Toronto (SAD 1) 9

Envigado (Kolumbija 1) 8

Botev V. (Bugarska 1) 7

Čako FE (Argentina 2) 7

2-3

Bolton (Eng. L1) 8

Sentral Kordoba (Argentina 1) 7

Boston (Eng. NL) 6

FAC (Austrija 2) 6

Petrolul (Rumunija 1) 7

St. Truden (Belgija 1) 6

3+

Suvon (J. Koreja 1) 12

Kolorado (SAD 1) 11

San Hoze (SAD 1) 9

Vasteras (Švedska 2) 8

Atlon (R. Irska 2) 7

Elfsborg (Švedska 1) 7

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

