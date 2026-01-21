MOTIVISAN PROTIV SVOJIH: Stari lisac će imati šta da kaže u duelu sa timom srpskog stručnjaka

Večeras će u okviru NBA lige košarkašaši Sakramenta ugostiti Toronto reptorse, a u centru pažnje biće igrač domaćih, Demar Derozan koji je veći deo svoje karijere proveo u dresu kanadskog tima (4.00).

Foto: Profimedia

Derozan je čitav svoj život bio potcenjen skorer, iz sezone u sezonu je beležio 20+ poena po meču, ubacio je preko 20000 poena za karijeru i deluje da je jedino mesto gde je bio stvarno cenjen bio Toronto.

U dresu Reptorsa je igrao sjajnu košarku, vodio tim do kasnih faza plej-ofa i devet godina bio pravi lider, ali uprava je odlučila da ga trejduje za Kavaja Lenarda, što joj je donelo titulu 2019. godine, i kao da se toga nikada nije oporavio.

Igrao je Demar dobro za San Antonio i Bulse, ali nikada nije ponovio igre iz dresa Reptorsa, a sada je došao u Sakramento da privede karijeru kraju.

Tridesetšestogodšnje krilo ubacuje 19.1 poen po meču ove sezone, nekoliko puta je davao po 30+ poena i pokazuje da i dalje ima kvalitet da igra u najjačoj ligi sveta.

Večeras Kingsi igraju sa "njegovim" Reptorsima protiv kojih će sigurno biti silno motivisan, verujemo da će preuzeti dodatnu odgovornost i tipujemo da će prebaciti zadatu granicu koja stvarnno nije velika.

NAŠ TIP: Demar Derozan +18.5 (kvota 1.90)

