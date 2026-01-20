TIP ostali sportovi

EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU: Portugalci pružaju otpor domaćinu, Islanđani i Mađari igraju na gol više...

Marko Milosavljević

20. 01. 2026. u 08:05

DANAS se igra poslednje kolo preliminarne faze Evropskog prvenstva u rukometu.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ: Португалци пружају отпор домаћину, Исланђани и Мађари играју на гол више...

Foto: Profimedia

Evropsko prvenstvo 

18.00 Poljska - Italija 2 (1,67)

20.30 Danska - Portugalija H2 -7,5 (1,90)

20.30 Mađarska - Island +59,5 (2,35)

Kvota: 7,46

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!