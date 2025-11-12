KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

TIP ostali sportovi

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i košarke.

Sreda

17.30 Šlepsk Suvalki - Olštin ukupno poena prvi set +45,5 (1,75)

20.30 Bajern - Barselona 1 (1,80)
4.00 Sakramento kings - Atlanta hoks 2 (1,63)

Ukupna kvota: 5,13

