KAKVA BORBA ZA TITULU: Dva kola pre kraja vodeća tri tima deli samo dva boda!

PONOVO nam kineska Superliga priređuje neverovatno zanimljivu borbu za titulu, a usred nje nalazi se Šangaj šenhua koja će od 13 časova dočekati Šenžen (13.00).

Foto: Profimedia

Prošlo kolo kineskog prvenestva bilo je sigurno najluđe od početka sezone, jer su sve tri vodeće ekipe kiksirale i viđena je neverovatna drama, ali drugoplasirani Čengdu i trećeplasirana Šenhua nisu uspele da iskoriste poraz vodećeg Porta od Taišana, pa je šangajski velikan ostao na prvom mestu.

Ima 60 bodova na svom saldu, što je jedan, odnosno dva više od pomenutih pratilaca i sigurno je da ćemo imati veliku dramu u poslednja dva kola.

Neće biti međusobnih duela, tako da sve što Port treba da uradi je da pobedi svoje dve utakmice, ali Čengdu i Šenhua se nadaju da će on ponovo kiksirati i tako im otvoriti novu šansu da preuzmu vodeću poziciju.

Ono što takođe vredi napomenuti je to da se ukoliko su timovi izjednačeni po broju osvojenih bodova gleda međusobni duel, što je veliki minus za Šenhuu koja je remizirala i izgubila od svog gradskog rivala, tako da je njoj potreban novi poraz Porta uz kiks Čengdua kako bi mogla da preuzme prvo mesto.

Što se tiče meča koji predlažemo, "šangajski cvet" ne bi smeo da ima problema protiv Šenžena koji je uzastopnim pobedama u poslednjih par kola pobegao iz zone ispadanja i sada je siguran na 12. mestu, tako da bez pritiska igra na "Šangaj stadionu".

Ono što nam daje dodatnu veru u rutinski trijumf domaćina je Šenhua napadački jedna od najboljih ekipa u ligi (63 pogotka), dok je odbrana gostiju druga najgora sa čak 57 primljenih golova.

NAŠ TIP: 1&3+ (kvota 1,55)

