TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

04. 10. 2025. u 09:45

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

Foto: Pixabay

Subota 

18.00 Studentski Centar - Borac Čačak +160,5 (1,90)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

18.00 Bilbao - Unikaha -167,5 (2,15)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kvota: 4,09

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje