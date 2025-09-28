TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE NFL-A: Zanimljivo u Irskoj, Detroit pokriva hendikep pred svojim navijačima...

В.М.

28. 09. 2025. u 13:00

REDAKCIJA Tip-a vam je izdvojila nekoliko predloga iz četvrtog kola najpopularnijeg američkog sporta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ НФЛ-А: Занимљиво у Ирској, Детроит покрива хендикеп пред својим навијачима...

Foto: Profimedia

15.30 Pitsburg stilers - Minesota vajkings hendikep poena 1 (3,5) (kvota 1,70)

Ovaj meč igra se u Dablinu, Irskoj usled popularizovanja sporta širom sveta, takve utakmice su uglavnom ujednačene, rešavaju se na jednu loptu i očekujemo da to ponovo bude slučaj, pogotovo jer su ovo veoma ujednačene ekipe.

19.00 Bafalo bils - Nju Orleans sejnts hendikep poena 1 (-12,5) (kvota 1,65)

Bafalo je sjajno otvorio sezonu, dominira, MVP lige Džoš Alen igra maestralno i verujemo da će počistiti Nju Orleans koji je po prikazanom iz uvodnih mečeva verovatno i najgori tim u ligi.

19.00 Detroit lajons - Klivlend brauns hendikep poena 1 (-9,5) (kvota 1,80)

Detroit je uhvatio zalet nakon uvodnog poraza od Grin Beja, prvo je počistio Berse, a zatim je slavio na gostovanju Rejvensima. Lajonsi su jedna od najboljih ekipa u NFL-u, napadački su veoma raspoloženi i očekujemo da rutisnki savladaju Braunse koji imaju veoma slab napad i neće uspeti da izdrže tempo koji će domaćini nametnuti.

19.00 Nju Inglend pejtriots - Karolina panters ukupno poena +40,5 (kvota 1,70)

Zadata granica je poprilično niska, odbrane ovih timova imaju slab blic, ne napadaju dovoljno kvoterbeka, beleže malo sekova i Drejk Mej sa jedne, odnosno Brajs Jang sa druge strane će to znati da iskoriste.

 

