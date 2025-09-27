TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu

Marko Milosavljević

27. 09. 2025. u 09:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od rukometnih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP

Subota

19.00 Rajn-Nekar - Lajpcig +60,5 (2,30)

20.00 Monpelje - Limož +61,5 (1,90)

Kvota: 4,37

Tip fudbal

