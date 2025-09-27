OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od rukometnih mečeva.
Subota
19.00 Rajn-Nekar - Lajpcig +60,5 (2,30)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
20.00 Monpelje - Limož +61,5 (1,90)
Kvota: 4,37
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 18:45
Komentari (0)