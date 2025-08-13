TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

13. 08. 2025. u 07:35

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

17.00 F. Tijafo - H. Rune 1 (2.12)

18.30 J. Siner - A. Manarino ukupno gemova -19,5 (1.55)
18.30 E. Ribakina - M. Kiz ukupno gemova +20,5 (1.55)

Ukupna kvota: 5.09

