OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
17.00 F. Tijafo - H. Rune 1 (2.12)
18.30 E. Ribakina - M. Kiz ukupno gemova +20,5 (1.55)
Ukupna kvota: 5.09
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
13. 08. 2025. u 07:05
ZVEZDA NA KORAK OD PLEJ-OFA: Lehu potrebno više od čuda u Beogradu
12. 08. 2025. u 07:20
NEVIĐEN SKANDAL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Protiv srpskih odbojkašica igrali muškarci! Rival Srbije odmah izbačen sa šampionata planete!
Najnovije sportske vesti su šokantne.
12. 08. 2025. u 19:48
PROLAZ DALjE UZ SENKU VELIKE GLUPOSTI: Zvezda eliminisala Leh, ali ostala bez dvojice pred Pafos
FUDBALERI Crvene zvezde su dočekali Leh iz Poznanja u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Domaći su nakon 3:1 u prvom meču bili uspešni i u drugom, te su slavili u Beogradu rezultatom 1:1 (1:0).
12. 08. 2025. u 22:55 >> 22:57
HAOS! Sin legende prešao iz Zvezde u Partizan i poručio: "Oprostite mi moju ružnu prošlost!"
Talentovani krilni napadač, Dušan Jovanović, stigao je u redove omladinskog pogona Partizana. To ne bi bilo ništa nesvakidašnje u vreme prelaznog roka, da se ne radi o momku koji u Partizan stiže iz Zvezde, koji je pritom sin čuvenog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića - i koji je sve "začinio" porukom koja je razbuktala strasti, i kada su "delije" u pitanju, i kada su u pitanju "grobari".
12. 08. 2025. u 12:20
Komentari (0)