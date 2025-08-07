IZDAJU GA SAIGRAČI: Skins je među najboljima u ligi, ali njegov skor to ne pokazuje
JEDNA od najvećih mladih zvezda američkog sporta, Pol Skins večeras će biti na brdu za Pitsburg pirate koji dočekuju Sinsinati redse na "PNC parku" u okviru MLB lige (0.40).
Od Pitsburga se nije očekivalo mnogo ove sezone, imaju veoma mladu ekipu, razvijaju igrače i fokus im je na budućnosti u kojoj će pokušati da izgrade ozbiljniji tim koji bi kroz par godina mogao da napravi ozbiljniji uspeh u plej-ofu.
Mi smo se opredelili za ovaj meč zbog startnog bacača Pitsburga, Pola Skinsa koji je najveća senzacija u ligi. On je odabran kao prvi pik na draftu prošle godine i već sada je jedan od najboljih igrača u ligi.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Osvojio je nagradu za najboljeg rukija, a bio je i finalista nagrade za najboljeg bacača Nacionalne lige (Saj Jang) prošle godine.
I ove sezone je impresivan, odgovoran je samo za 2.02 poena protivnika na devet bačenih ininga (ERA) i po tom parametru je najbolji bacač lige, ali ekipa mu ja napadački impotentna, slobodno se može reći da ga saigrači debelo "izdaju", pa ima skor od šest pobeda i osam poraza koji ozbiljno zavarava na prvi pogled.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Današnji rival biće mu Sinsinati redsi protiv kojih igra tradicionalno igra odlično, u svojoj kratkoj karijeri je bacao tri puta protiv njih i ima skor 3-0 uz ERA od 0.53.
Toliko je dominantan da je na dva duela nije uopšte dopuštao Sinsinatiju da se upiše, evidentno mu leže i možemo očekivati novo sjajno izdanje jednog od, gledajući sve sportove, najvećih talenata koji Amerika ima.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
"VUKOVE" ČEKA PAKAO NA "TUMBI": Sa navijačkim vetrom u leđa ka grupnoj fazi EL
07. 08. 2025. u 10:42
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
07. 08. 2025. u 06:45 >> 00:26
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
07. 08. 2025. u 07:10
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
Košarkaši Srbije se spremaju za Evropsko prvenstvo, a jedan detalj vezan za najboljeg igrača na svetu, Nikolu Jokića, ostavio ih je bez teksta.
07. 08. 2025. u 16:14
POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je goste, ali i celu Srbiju.
07. 08. 2025. u 12:10
MILIONI DOLARA SU RAZLOG: Novak Đoković se "seli" u Saudijsku Arabiju
NAJNOVIJE vesti vezane za Novaka Đokovića stižu samo dva dana posle njegovog odustajanja.
06. 08. 2025. u 15:41
Komentari (0)