IZDAJU GA SAIGRAČI: Skins je među najboljima u ligi, ali njegov skor to ne pokazuje

JEDNA od najvećih mladih zvezda američkog sporta, Pol Skins večeras će biti na brdu za Pitsburg pirate koji dočekuju Sinsinati redse na "PNC parku" u okviru MLB lige (0.40).

Od Pitsburga se nije očekivalo mnogo ove sezone, imaju veoma mladu ekipu, razvijaju igrače i fokus im je na budućnosti u kojoj će pokušati da izgrade ozbiljniji tim koji bi kroz par godina mogao da napravi ozbiljniji uspeh u plej-ofu.

Mi smo se opredelili za ovaj meč zbog startnog bacača Pitsburga, Pola Skinsa koji je najveća senzacija u ligi. On je odabran kao prvi pik na draftu prošle godine i već sada je jedan od najboljih igrača u ligi.

Osvojio je nagradu za najboljeg rukija, a bio je i finalista nagrade za najboljeg bacača Nacionalne lige (Saj Jang) prošle godine.

I ove sezone je impresivan, odgovoran je samo za 2.02 poena protivnika na devet bačenih ininga (ERA) i po tom parametru je najbolji bacač lige, ali ekipa mu ja napadački impotentna, slobodno se može reći da ga saigrači debelo "izdaju", pa ima skor od šest pobeda i osam poraza koji ozbiljno zavarava na prvi pogled.

Današnji rival biće mu Sinsinati redsi protiv kojih igra tradicionalno igra odlično, u svojoj kratkoj karijeri je bacao tri puta protiv njih i ima skor 3-0 uz ERA od 0.53.

Toliko je dominantan da je na dva duela nije uopšte dopuštao Sinsinatiju da se upiše, evidentno mu leže i možemo očekivati novo sjajno izdanje jednog od, gledajući sve sportove, najvećih talenata koji Amerika ima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,57)

