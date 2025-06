PROBLEMIMA NEMA KRAJA: Srbija se mora "trgnuti" kako bi izbegla eliminaciju iz Lige nacija

SVOJ treći meč ove nedelje u Ligi nacija odbojkaši Srbije će odigrati protiv Argentine koju dočekuju u "Beogradskoj areni" od 20 časova.

FOTO: FIVB

Promena selektora dovela je i smenu generacija u srpskoj odbojci, George Krecu priliku pruža velikom broju mladih igrača i da će mu trebati vremena da napravi dobru reprezentaciju videli smo za vreme prve nedelje Lige nacija.

Srbija je nju otvorila trijumfom nad Turskom (3:1), ali nakon toga je odigrala tri veoma loša meča i nije osvojila nijedan set protiv Kine i rezervnih timova Poljske i Japana.

Veliki minus je i neigranje našeg ponajboljeg igrača Mirana Kujundžića zbog povrede, kao i standardnog primača Pavla Perića što se posebno vidi u igri jer se Veljko Mašulović ne snalazi najbolje na toj poziciji.

U istom ritmu nastavili smo i ove nedelje, igranje pred domaćim navijačima nije mnogo pomoglo "plavoj četi" koja je u sredu poražena od Irana, dok je u četvrtak bolja od nje bila reprezentacija Kube (po 1:3 u setovima).

Sve to zajedno dovelo je do toga da se Srbija nalazi na pretposlednjem mestu tabele Lige nacija i deluje da ćemo se boriti za opstanaka sa Holandijom i Turskom koje su takođe upisale samo po jednu pobedu do sada.

Večerašnji rival biće nam Argentina koja igra promenljivo od starta Lige nacija i upisala je po tri pobede i poraza na šest odigranih mečeva.

Marselo Mendez dobro vodi ovu reprezentaciju koja takođe prolazi kroz smenu generacija, nema više De Čeka, Lime i kompanije, tako da će im trebati vremena da se konsoliduju, ali za sada im ide poprilično solidno.

Nastup u "Beogradskoj areni" su započeli trijumfom nad Holandijom (3:0), dok su juče poraženi od Irana nakon četiri veoma naporna seta.

To može biti prednost za Srbiju koja je juče odmarala, tako da bi sa više snage i energije trebala ući u ovaj meč. Zbog toga predlažemo "kec" u prvom setu, a patriotski dodajemo i "fiks" na naše kojima je pobeda preko potrebna kako bi se odmakli sa dna tabele.

NAŠ TIP: prvi set 1 (kvota 1,90)

PATRIOTSKI TIP: 1 (kvota 2,10)

