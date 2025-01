ŠAMPION SRBIJE VODI BITKU ZA PLEJ-OF: Crveno-bele očekuje teško duplo kolo

CRVENA zvezda će u 21. kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Crveno-beli nikada nisu bili u ovakvoj situaciji na evrosceni i igrači su svesni prilike.

Postoji šansa da se napravi istorijski rezultat, još uvek je rano pričati o tome, ali Zvezda je na dobrom putu.

Od starta sezone jurio se plej-in, ali sada je situacija takva da ni direktan ulazak u plej-of nije nerealan.

Aktuelnom šampionu raspored ide na ruku, ali nove pobede treba zaraditi na parketu.

U prošlom kolu su savladali Pariz na svom terenu, bilo je dosta problema u prvom poluvremenu, ali na kraju su slavili s rezultatom 85:69.

Ajzeja Kenan je sa 15 pogodaka bio najefikasniji na terenu, dok su ga pratili Kodi Miler Mekintajer i Nemanja Nedović koji su dodali po 14.

Veliku sigurnost u rektu davao je Džoel Bolomboj koji je utakmicu završio sa 8 skokova i 15 skokova.

Centar crveno-belih je jedan od najključnijih igrač u ovom timu i ekipa bez njega nije ista.

Dva dana nakon trijumfa nad Parižanima, crveno-beli su upisali poraz u okviru ABA lige, međutim, to ne treba da brine navijače, jednostavno, došlo je do umora, a tim iz Emirata je to znao da iskoristi.

Danas će se izabranici Janisa Sferopulosa sastati sa Fenerbahčeom. Tim iz Istanbula ima isti broj pobeda kao i srpski predsatvnik, ali je odigrao jednu utakmicu manje.

Zvezda zna da igra sa ovakvim ekipama, a to smo videli u trećem kolu kada su slavili usred Istanbula s rezultatom 57:76.

Fener će pokušati da se osveti za poraz pred svojim navijačima, ali iskusni igrači kao što su Nikola Kalinić, Dejan Davidovac i družina to neće dozvoliti.

Verujemo da će domaćin stići do 13. pobede u najelitnijem evropskom takmičenju.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA