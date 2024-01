KECMANOVIĆ NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: Alkaraz je izgubio samo jedan set u uvodna tri kola

U osmini finala Australijan opena Miomir Kecmanović će ukrstiti koplja sa svetskim brojem dva (09:00).

Foto Profimedia

Nakon dosta slabe 2023. godine koju je završio se negativnim rekordom pobeda i poraza uz ispadanje iz top 50, Kecmanović je okrenuo novi list i odlično je započeo novu sezonu.

Imao je dosta neugodne protivnika u prvoj nedelji Australijan opena, ali to ga nije sprečilo da po drugi put u karijer dogura do osmine finala prvog grend slema na turu.

Prvo je posle preokreta savladao Vatanukija sa 3:1, a zatim je u pet setova bio bolji od Štrufa i Tomija Pola.

Posebno je impreisvno odigrao protiv Amerikanca kada je gubio sa 1:2, četvrti set je osvojio u taj-brejku, a zatim je u petom pokazao klasu slavivši sa 6:0.

Ipak, sada mu predstoji ubedljivo najteži test do sada jer će igrati protiv Karlosa Alkaraza, ali toga je rođeni Beograđanin i sam svestan

- Definitivno neće biti lako. Mislim da je sada bolji nego što je bio tada. Biće teško. Ali, fizički i psihički sam spreman za to. Videćemo šta će se desiti. Ono što je uradio je neverovatno. Ušao je u istoriju dosta puta prošle i pretprošle godine. Iznenađujuće je videti tako mladog momka kako radi to što radi i kako igra. On je neko kome se treba diviti.

Što se tiče svetskog broja dva, svi znaju o koliko se kvalitetnom teniseru radi. Izgubio je samo jedan set do sada, plus je imao više odmora zbog Kecmanovića jer mu je Žang predao meć trećeg kola zbog povrede pri vođstvu od 2:0 u setovima za Španca.

Zanimljivo je da Alkaraz nikad u svojoj karijeri nije igrao osminu finala u Australiji, najdalje što je dogurao je treće kolo, tako da će za njega ovo biti novo iksustvo.

Ovi teniseri su se susreli samo jedanput do sada, to je bilo u Majamiju pre dve godine i tada je Alkaraz slavio sa 2:1.

Svetski broj dva se prisetio tog meča usput odavši priznanje srpskom teniseru

- Znam da je Kecmanović imao dva meča po pet setova, to je dobro za mene. Sećam se Majamija, igrao je sjajan meč, ali i ja sam. Znam da će biti rat i moram biti spreman za to. Želeo bih da bude u tri seta, ali moram da budem na najvišem nivou ako mislim da odem dalje.

Stil igre Kecmanovića odgovara Alkarazu i zbog toga verujemo da je Srbin došao do kraja puta na AO.

NAŠ TIP: Kecmanović - Alkaraz t.r. 0:3 (kvota 1,40)

