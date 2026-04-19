Derbi večitih neprijatelja: Crveno-beli ne odustaju od Lige šampiona, ali zeleni su u boljoj formi uprkos evropskom debaklu

VELIKI derbi Grčke danas je u senci susreta AEK - PAOK koji odlučuje o tituli.

Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos bi pobedom ili remijem pretekao PAOK na drugom mestu u slučaju da crno-beli izgube od lidera, dok bi pobeda Panatinaikosu omogućila da se umeša u borbu za Ligu Evrope a možda i za to drugo mesto u eliti.

Panatinaikos dolazi posle dva remija bez golova u Superligi, a u poslednjih 5 utakmica postigli su malo golova, sa prosekom od 0,6 golova po utakmici. Tu je i ubedljiv poraz od Betisa u revanšu četvrtfinala Lige Evrope.

Olimpijakos dolazi sa sigurnijom odbranom u istom intervalu, samo 2 primljena gola, iako su nedavno izgubili 0-1 od AEK-a.

Derbi će biti tesan jer je ulog a obe ekipe preveliki. Očekujemo mali broj golova.

NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,57)