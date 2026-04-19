Derbi večitih neprijatelja: Crveno-beli ne odustaju od Lige šampiona, ali zeleni su u boljoj formi uprkos evropskom debaklu
VELIKI derbi Grčke danas je u senci susreta AEK - PAOK koji odlučuje o tituli.
Olimpijakos bi pobedom ili remijem pretekao PAOK na drugom mestu u slučaju da crno-beli izgube od lidera, dok bi pobeda Panatinaikosu omogućila da se umeša u borbu za Ligu Evrope a možda i za to drugo mesto u eliti.
Panatinaikos dolazi posle dva remija bez golova u Superligi, a u poslednjih 5 utakmica postigli su malo golova, sa prosekom od 0,6 golova po utakmici. Tu je i ubedljiv poraz od Betisa u revanšu četvrtfinala Lige Evrope.
Olimpijakos dolazi sa sigurnijom odbranom u istom intervalu, samo 2 primljena gola, iako su nedavno izgubili 0-1 od AEK-a.
Derbi će biti tesan jer je ulog a obe ekipe preveliki. Očekujemo mali broj golova.
NAŠ TIP: 0-2 (kvota 1,57)
ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera
19. 04. 2026. u 10:00
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Rusija je zapanjena: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
18. 04. 2026. u 16:29
Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!
Najnovije vesti iz sveta borilačkih veština su - izuzetno interesantne.
18. 04. 2026. u 12:19
