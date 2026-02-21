LALATOVIĆ PREKIDA SERIJU BIVŠEG KLUBA? Vojvodina je maksimalna ovog proleća

VOJVODINA će ove subote ugostiti ekipu novog Pazara, koju sa klupe predvodi Nenad Lalatović, kontroverzni stručnjak koji je u tri navrata bio trener "stare dame".

FOTO: Ataimages

Meč se igra na stadionu "Karađorđe" od 16 časova.

Lalatović je imao burnu konferenciju za medije uoči ove utakmice 24, kola Superlige. Odgovara je na neke poruke koje je dobio iz redova svog bivšeg kluba, među koje spada i informacija da će biti izviždan od strane navijača, ali je izrazio i sumnju u pravedno suđenje!

Uglavnom, sve što je rekao može da se sažme u jednu rečenicu kojom je i zaključio konferenciju - "Vi ste nam objavili rat pre početka, a mi ćemo pričati posle utakmice".

Inače, Novi Pazar na "Karađorđe" dolazi posle važne pobede nad OFK Beogradom, prve prolećne za klub sa Jošanice. Tim trijumfom Pazarci su se učvrstili na petoj poziciji na tabeli, a zahvaljujući porazu Železničara od Crvene zvezde stigli su i na bod od četvrtog mesta.

S drge strane, Vojvodina igra vrlo dobro od početka prolećnog dela sezone, upisali su "crveno-beli" sve tri pobede, od bačkog derbija protiv TSC-a, preko "petarde" Mladosti, do tesne, ali zaslužene pobede na gostovanju Čukaričkom.

Mučile su se "lale" na gostovanju "brđanima", gubili sa 2:0 sa igračem više, ali su u poslednjih pola sata sa tri prelepa gola preokrenuli rezultat i srušili jednu neugodnu tradiciju - savladali Čukarički na Banovom brdu prvi put posle osam godina.

Koliko su igrači novosadske "stare dame" sigurni u sebe govori i to što su svi posle pobede nad Čukaričkim tvrdili da ni kod 0:2 nisu imali strepnju da će izgubiti utakmicu.

samo jedan od poslednjih osam međusobnih susreta Vojvodine i novog Pazara završen je sa golovima u korist obe ekipe, a četiri poslednja novosadska susreta bila su NG, uključujući i prošlosezonski kada su Pazarci dobili sa 1:0.

Bila je to ujedno i jedina pobeda Novog Pazara na "Karađorđu". Pored tog pozitivnog rezultata imaju još samo jedan kup-remi posle koga su ipak ispali na penale.

Trenutna forma obeju ekipa ukazuje na to da ćemo konačno opet videti duel u kome će obe ekipe postići gol, a verujemo i da će Vojvodina ostati neporažena.

