BITKA ZA VRH U "VEČNOM GRADU": Roma juri Ligu šampiona, "rosoneri" ne odustaju od Skudeta

Na krcatom "Olimpiku" u nedelju uveče (20.45) sudariće se dve ekipe iz samog vrha tabele kada Roma bude dočekala Milan u jednom od ključnih mečeva 23. kola Serije A.

Foto: Profimedia

Tri uzastopne pobede bez primljenog gola vratile su Romu u ozbiljnu priču kada je borba za Ligu šampiona u pitanju, dok Milan u Rim stiže kao drugoplasirani tim šampionata, na svega nekoliko koraka od samog vrha.

Posle slabijeg perioda početkom godine, „vučica“ je ponovo pronašla stabilnost i formu koja je krasi tokom cele sezone.

U poslednjem prvenstvenom kolu Rimljani su rutinski savladali Torino, revanširajući se za eliminaciju iz Kupa Italije, a debi iz snova upisao je Donjel Malen, dok je Paulo Dibala još jednom pokazao klasu potezom koji je podsetio na njegove najbolje dane.

Ekipa Đan Pjera Gasperinija sada je četvrta, sa jasnim ciljem – povratak u Ligu šampiona.

Dodatni vetar u leđa Roma je dobila i u Evropi, pošto je u četvrtak savladala Štutgart sa 2:0 u Ligi Evrope i ostala u trci za direktan plasman u osminu finala. Na "Olimpiku" su posebno ubedljivi, sedam pobeda u poslednjih devet domaćih mečeva u svim takmičenjima.

Sa druge strane, Milan deluje izuzetno stabilno. Ekipa Maksa Alegrija ne zna za poraz u Seriji A još od avgusta i trenutno je u nizu od 20 ligaških utakmica bez izgubljenog meča.

Prošlog vikenda "rosoneri" su uz dosta muke savladali Leće, a junak je bio novajlija Niklas Fulkurg, koji se polako nameće kao prvo rešenje u napadu sedmostrukog prvaka Evrope.

Ipak, "Olimpiko" tradicionalno nije lako gostovanje za Milan, iako su u poslednjih 16 međusobnih duela dobili čak devet.

Što se tiče izostanaka, Roma će biti oslabljena neigranjem Dovbika, El Šaravija i Hermosa, dok je kod gostiju sigurno odsutan samo Santijago Himenez.

Očekuje se čvrst, takmičarski meč, sa visokim ulogom za obe strane – Roma brani poziciju u top 4, Milan napada sam vrh.

