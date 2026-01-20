KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope, kriza "građana" šansa za Norvežane da konačno zasijaju

PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.

FOTO: Tanjug/AP

Dok se domaćini bore za prvu pobedu u elitnom takmičenju, izabranici Pepa Gvardiole žele da zaleče rane nakon poraza u gradskom derbiju i osiguraju mesto među prvih osam ekipa.

Bode Glimt debituje u ovom formatu Lige šampiona, ali za sada se teško snalazi. Sa samo tri boda iz šest utakmica (tri remija i tri poraza), Norvežani zauzimaju 32. mesto na tabeli.

Poseban problem predstavlja činjenica da je njihova domaća sezona završena još u novembru, pa su od tada odigrali samo dva prijateljska meča.

Ipak, „sjaj” je pokazao zube protiv velikana – postizali su golove protiv Borusije Dortmund, Juventusa i Galatasaraja u poslednja četiri evropska meča.

S druge strane, Mančester siti stiže na sever Evrope kao ranjena zver. Poraz od Junajteda (2:0) produžio je njihov niz bez pobede u Premijer ligi na četiri utakmice.

U Ligi šampiona, međutim, stvari stoje bolje – sa 13 bodova su četvrti, ali ih samo bod deli od Liverpula koji je van zone direktnog plasmana u osminu finala.

Iako je Siti favorit, Gvardiolu brine defanziva. Statistika pokazuje da su „građani” sačuvali mrežu samo jednom u poslednjih pet utakmica. S obzirom na to da je Bode Glimt dao gol u tri od poslednja četiri meča u LŠ, scenario u kojem oba tima postižu pogodak ne treba odbaciti kao opciju.

Dodatni teret za goste je ogroman broj izostanaka. Gvardiola ne može da računa na čak 11 prvotimaca, uključujući Gvardiola, Stounsa, Dijasa i Bernarda Silvu, dok je Foden pod znakom pitanja.

Ovo otvara prostor za mlađe igrače poput Nikoa O’Rajlija i novopridošlih imena. Kod domaćina, glavna pretnja biće Jens Peter Hauge, koji je već bio koban po engleske timove ove sezone.

Predlog za klađenje: Verujemo da će Mančester siti uspeti da slavi, ali uz primljen gol. Rezultat 1:3 čini se kao realna opcija, s obzirom na ofanzivni potencijal gostiju predvođenih Erlingom Halandom i činjenicu da Bode Glimt često prima tri ili više golova protiv velikih rivala.

