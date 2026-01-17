Tip fudbal

U PETAK SMO SE "BRZO NAPLATILI": Goleade u prvom poluvremenu su rutinski pogođene, istome se nadamo i danas

17. 01. 2026. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen |2+ (2.15)

20.00 Sitard - PSV |2+ (2.15)

Ukupna kvota: 4.62

