NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

Subota 15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen GG&3+ (1,67)



20.45 Kaljari - Juventus 2 (1,55) 16.00 Totenhem - Vest hem 1 (1,77)20.45 Kaljari - Juventus 2 (1,55) Ukupna kvota: 4,58

Hofenhajm i Leverkuzen igraju napadački fudbal, na gol više i trebalo bi biti dosta pogodaka na njihovom duelu.

Vest hem je u velikom problemu, igra katastrofalno i očekujemo da ga Totenhem rutinski pobedi, kao što je to uradio u prvom delu sezone (3:0).

Juve je u naletu, pobedio je na pet od poslednjih šest ligaških utakmica, približio se vrhu tabele i verujemo da će ponovo savladati Kaljari koji mu je redovna mušterija u poslednjih nekoliko godina.

