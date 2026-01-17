Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu

В.М.

17. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за суботу

Foto: Profimedia

Subota

15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen GG&3+ (1,67)

16.00 Totenhem - Vest hem 1 (1,77)
20.45 Kaljari - Juventus 2 (1,55)

Ukupna kvota: 4,58

Hofenhajm i Leverkuzen igraju napadački fudbal, na gol više i trebalo bi biti dosta pogodaka na njihovom duelu.

Vest hem je u velikom problemu, igra katastrofalno i očekujemo da ga Totenhem rutinski pobedi, kao što je to uradio u prvom delu sezone (3:0).

Juve je u naletu, pobedio je na pet od poslednjih šest ligaških utakmica, približio se vrhu tabele i verujemo da će ponovo savladati Kaljari koji mu je redovna mušterija u poslednjih nekoliko godina.

