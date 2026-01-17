MANČESTER "GORI": Kerikovo "vatreno krštenje" u velikom derbiju protiv Sitija
NOVI - stari privremeni menadžer Mančester junajteda Majkl Kerik imaće najteži mogući start drugog mandata, jer njegov tim na otvaranju 22. kola Premijer lige dočekuje gradskog rivala Mančester siti u 198. izdanju mančesterskog derbija na čuvenom "Old Trafordu" (13.30).
Osam dana nakon otkaza Rubenu Amorimu, Junajted je imenovao Kerika glavnim trenerom do kraja sezone, a 44-godišnjak se vraća u ulogu koju je kratko obavljao krajem 2021. godine (dve pobede i remi).
Ipak, situacija je sada daleko komplikovanija, "crveni đavoli" su tek sedmi na tabeli sa samo jednom pobedom u poslednjih šest ligaških mečeva i već su eliminisani iz FA kupa porazom od Brajtona.
Derbi ne dolazi u idealnom trenutku za domaćina. Junajted je izgubio prvi ovosezonski duel sa Sitijem (0:3), a na poslednja dva premijerligaška meča kod kuće protiv "građana" nije uspeo ni da postigne gol.
Dodatni pritisak je i činjenica da posle ovog meča sledi okršaj sa liderom Arsenalom, tako da je pred Kerikom izuzetno težak posao.
S druge strane, Mančester siti deluje moćno. Tim Pepa Gvardiole je u seriji od 13 mečeva bez poraza u svim takmičenjima, uz ubedljive pobede u FA kupu i prvom polufinalu Liga kupa protiv Njukasla.
Novo pojačanje Antoan Semenjo se odmah nametnuo, dok Erling Holand redovno trese mreže, a i zna tradicionalno uživa da igra ovaj gradski derbi – protiv Junajteda je već učestvovao u 11 golova.
Iako Siti ima kadrovskih problema u odbrani, kvalitet, forma i stabilnost su jasno na strani gostiju.
Za Kerika će ovo biti test karaktera, ali i realnosti trenutnog odnosa snaga u Mančesteru.
Prednost dajemo "građanima" koji su vezali tri remija u Premijer ligi i vreme je da upišu trijumf kojim bi prišli vodećem Arsenalu na minus tri i zakuvali borbu za titulu.
