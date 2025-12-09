KAJSEDO + PALMER = DOBITNA KOMBINACIJA? Ubitačni dvojac predvodi Čelsu na teškom gostovanju u Ligi šampiona

ATALANTA i Čelsi ulaze u šesti meč Lige šampiona sa identičnim učinkom (10 bodova), ali i sa različitim raspoloženjem uoči direktnog sudara u Bergamu. "Plavci" imaju bolju gol-razliku i trenutno drže mesto u top 8, dok je domaćinu ovo idealna prilika da ih pretekne i zauzmu poziciju koja direktno vodi u osminu finala.

Foto: Profimedia

Čelsi je delovao kao tim u usponu sve do prošle nedelje, kada je niz odličnih evro-partija naglo presečen padom forme u Premijer ligi. Pobeda od 3:0 nad Barselonom bila je demontracija snage sistema Enca Mareske, ali je ta eksplozija ostala bez pravog nastavka, "plavci" su uzeli samo dva boda iz tri prvenstvene utakmice posle tog trijumfa, uključujući i poražavajući poraz od Lidsa i bledih 0:0 protiv Bornmuta protekle nedelje.

Šampionatske brljotine stavljaju dodatni pritisak na večerašnji nastup, pogotovo jer je Čelsi u Evropi mnogo stabilniji nego u Engleskoj.

Tri pobede u poslednja četiri meča LŠ ulivaju optimizam uoči duela u Bergamu. Dobra vest za Maresku je povratak Mojyesa Kajseda, ali novi problem pravi povreda Lijama Delapa, zbog koje će u napadu verovatno startovati Žoao Pedro.

S druge strane, Atalanta je ove sezone neuporedivo bolja u Evrope nego u Seriji A. Tim Rafaela Paladina stoji tek na 12. mestu u domaćem šampionatu, ali u Ligi šampiona izgledaju znatno organizovanije i stabilnije.

Osvojili su 10 od poslednja 12 bodova, primili samo jedan gol u četiri meča i dominaciju su pokazali u Frankfurtu gde su rutinski savladali Ajntraht (3:0) u prošlom kolu.

Ono što ih možda poremeti je vikend-poraz od Verone (1:3), koji je otvorio nekoliko pitanja u vezi sa rotacijama i padom koncentracije u domaćem takmičenju.

Uprkos tom kiksu, atmosfera u Bergamu je pozitivna — nekoliko povređenih igrača se vraća, a Srđan Kamaldain i Baker ostaju jedini van stroja.

Očekuje se da u napad krene Đanluka Skamaka, koji deluje mnogo opasnije od Krstovića u ovom sistemu.

Kako obe ekipe ulaze sa istim brojem bodova, ulog je ogroman: pobednik će najverovatnije obezbediti direktan prolaz u osminu finala bez plejofa.

Čelsi dolazi sa boljom evropskom formom, Atalanta sa boljim momentumom kod kuće, pa sve najavljuje nezgodnu, čvrstu i taktički zategnutu utakmicu u kojoj bi jedan detalj mogao da odluči, a mi prednost dajemo gostima jer verujemo da će tandem Kajsedo - Palmer, koji će zaigrati zajedno posle dugo vremena, biti taj koji će im doneti veoma vrednu pobedu.

