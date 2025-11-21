Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

21. 11. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Foto: Profimedia

Petak

16.15 Al Itihad Džeda - Al Rijad D 2-4 (1,53)

20.30 Frst Beč - Rapid Beč || GG&|1+ (1,92)
22.30 San Hoze - Aurora GG&3+ (1,80)

Ukupna kvota: 5,29

