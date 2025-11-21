OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
17.00 Al Hala - Manama klub GG (1,62)
20.00 Lester U21 - Ipsvič U21 GG(1,33)
20.30 Majnc - Hofenhajm GG (1,58)
Ukupna kvota: 5,89
