Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

21. 11. 2025. u 10:30

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: AP/Tanjug

Petak

17.00 Al Hala - Manama klub GG (1,62)

19.00 KFUM Oslo - Bodo glimt GG (1,73)
20.00 Lester U21 - Ipsvič U21 GG(1,33)
20.30 Majnc - Hofenhajm GG (1,58)

Ukupna kvota: 5,89

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o Mi smo cigani, najjači smo najjači!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"