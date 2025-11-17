Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

В.М.

17. 11. 2025. u 10:20

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су предлози редакције Типа за популарну игру прелаза

FOTO: M. Vukadinović

Ponedeljak

13.15 Al Saćer - Al Rajan X-1 (4,70)

20.45 Crna Gora - Hrvatska X-2 (4,40)

Ukupna kvota: 20,68

