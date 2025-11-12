Tip fudbal

LAGANO DOLAZI! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

12. 11. 2025. u 08:20

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge

ЛАГАНО ДОЛАЗИ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Sreda

18.00 Brno - Hradec Kralove X2 (1,40)

18.45 Bajern Minhen (Ž) - Arsenal (Ž) X2 (1,35)
21.00 Benfika (Ž) - Tvente (Ž) |1+&2+ (1,37)

Ukupna kvota: 2,59

BONUS VIDEO

Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG