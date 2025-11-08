Tip fudbal

VLAHOVIĆ I KOSTIĆ SPAŠAVAJU JUVENTUS: Spaleti veruje Srbima - naš dvojac startuje u derbiju de la Mole

В.М.

08. 11. 2025. u 10:13

JUVENTUS dočekuje gradskog rivala Torino u prvom Derbiju dela Mole ove sezone, dok gosti žele da okončaju dugogodišnje "iživljavanje" bjankonera nad njima.

Foto: AP

Derbi ovoga puta dolazi u osetljivom trenutku za „Staru damu“.

Lučano Spaleti je na klupi debitovao pobedom nad Kremonezeom (2:1), ali remi protiv Sportinga (1:1) u Ligi šampiona ponovo je otvorio stara pitanja o nedostatku konzistentnosti.

Iako Juventus ne zna za poraz već tri utakmice, tim je u prethodnih 11 susreta pobedio samo dva puta, što je daleko ispod očekivanja. U prilog domaćinu ide podatak da su ove sezone neporaženi u Torinu (po četiri pobede i remija), mada su u tom periodu mrežu sačuvali netaknutom samo dva puta.

U pomenute tri utakmice Dušan Vlahović je postigao dva gola, donevši bod u remiu sa Sportingom i otvorivši seriju golova u duelu sa Udinezeom.

Sa druge strane, Torino deluje kao tvrd i nepredvidiv kolektiv. Tim Marka Baronija (koji neće sedeti na klupi zbog suspenzije) vezao je pet mečeva bez poraza, uključujući remi sa nesnađenim novajlijom Pizom (2:2), ali i trijumf nad šampionom Napolijem.

"Granati" su u poslednja četiri gostovanja doživeli samo jedan poraz, doduše upisali su i samo jedan trijumf, ali nad favorizovanom Romom, pa imaju razloga da veruju da mogu ozbiljno zapretiti gradskom rivalu.

Istorija, međutim, nije na njihovoj strani – Juventus je od 1995. godine izgubio samo jedan od poslednjih 40 duela sa Torinom! Ipak, tradicija ne garantuje lak posao: u pet od poslednjih sedam susreta kada su domaćini bili „bjankoneri“ došlo je GG, dok je više od 2,5 gola palo samo u tri od deset utakmica ove sezone.

Torino ove sezone ima problem u odbrani u ranoj fazi mečeva – čak 11 primljenih golova u prvih 45 minuta, najviše u ligi.

Kako smo gore već naveli, Dušan Vlahović je u dobroj formi, sa dva gola u poslednja tri nastupa. Za ljubitelje klađenja na strelce značajn je podatak da Srbin većinu pogodaka postiće u drugom poluvremenu, iako to nije bio slučaj kod poslednja dva gola. Mpožemo u startnih 11 očekivati i Filipa Kostića koji je protiv KRemonezea upisao asistenciju, a dobro je iskoristio i kratko provedeno vreme na terenu protiv Sportinga.

Na drugoj strani, Đovani Simeone ume da bude koban po Juventus, a on je opet većinu (pet od šest) svojih golova protiv „stare dame“ postigao u prvom poluvremenu.

S obzirom na istoriju dominacije i bolji kvalitet tima, Juventus je logičan favorit, ali ne treba isključiti mogućnost gola gostiju.
 

Novosti Google News
