BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

31. 10. 2025. u 08:19

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva".

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: M. Vukadinović

Petak

13.30 Telekom Egipat - El Mansuarah X (2,65)

16.00 Marakeš - Rabat X (2,65)
16.00 Olimpik D. - Meknes X (2,77)

Ukupna kvota: 19,45

