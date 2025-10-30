Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Goleada na "Karađorđu"

Žarko Urošević

30. 10. 2025. u 09:45

* Malaga "topi" Estopenu

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ЧЕТВРТАК: Голеада на Карађорђу

FOTO: Tanjug/AP

NAŠ PREDLOG

17.00: Inter Turku - Seinajoki 1  (1.75)

18.00: Voždovac - Jedinstvo Ub  1  (1.90)

18.00: VOJVODINA - CRVENA ZVZEDA GG&3+  (2.00)

18.00: NB Egipat - Zamalek 0-2  (1.50)

18.30: Kaljari - Sasuolo  2-3  (2.10)

20.00: Sparta - Groningen  GG  (1.55)

20.00: SERKL BRIŽ - KORTRIJK 1  (1.70)

20.45: Piza - Lacio 2  (2.25)

21.00: ESTEPONA - MALAGA  2  (1.65)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi

AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da Nikola Jokić ovo radi