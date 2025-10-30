TIP IZDVAJA ZA ČETVRTAK: Goleada na "Karađorđu"
* Malaga "topi" Estopenu
NAŠ PREDLOG
17.00: Inter Turku - Seinajoki 1 (1.75)
18.00: Voždovac - Jedinstvo Ub 1 (1.90)
18.00: VOJVODINA - CRVENA ZVZEDA GG&3+ (2.00)
18.00: NB Egipat - Zamalek 0-2 (1.50)
18.30: Kaljari - Sasuolo 2-3 (2.10)
20.00: Sparta - Groningen GG (1.55)
20.00: SERKL BRIŽ - KORTRIJK 1 (1.70)
20.45: Piza - Lacio 2 (2.25)
21.00: ESTEPONA - MALAGA 2 (1.65)
Preporučujemo
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
JURIMO TREĆI U NIZU: Ovo su naši predlozi - Tipov tiket za četvrtak
30. 10. 2025. u 07:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
30. 10. 2025. u 09:30
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)