OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ponedeljak
16.30 CSKA 1948 - Ludogorec GG (1,77)
19.10 Malme - Hamarbi GG (1,70)
Ukupna kvota: 4,84
