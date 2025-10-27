Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

27. 10. 2025. u 08:07

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug / Miloš Milivojević

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

12.30 Lajon siti - Albireks Nigata UG 3+ (1,29)

18.00 AEK Larnaka - APOEL UG 3+ (2,13)
18.00 Tartu Velko - Elva UG 3+ (1,37)
20.00 Kristal palas U21 - Njukasl U21 UG 3+ (1,27)

 Ukupna kvota: 4,78

 

