3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
12.30 Lajon siti - Albireks Nigata UG 3+ (1,29)
18.00 Tartu Velko - Elva UG 3+ (1,37)
20.00 Kristal palas U21 - Njukasl U21 UG 3+ (1,27)
Ukupna kvota: 4,78
